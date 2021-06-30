Еще одна вакцина оказалась эффективной против опасного штамма Дельта

Вакцина Moderna эффективна против индийского штамма коронавируса, который называется Дельта. Об этом свидетельствуют результаты исследований компании.

Moderna объявила эффективность против мутировавших версий вируса

Вакцину также протестировали на других известных штаммах коронавируса – препарат также показал высокую эффективность.

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Результаты исследования показали, что Moderna намного эффективнее по выработке антител против варианта Дельта, чем против варианта Бета, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Эти новые данные укрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna должна сохранять защиту от новооткрытых вариантов вируса,

– отметил генеральный директор компании Стефан Бансел.

Недавно американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет называться Spikevax.

Spikevax (Moderna) – что известно о вакцине Это мРНК-вакцина.

Эффективность составляет более 90% против случаев COVID-19 с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.

Клинические исследования препарата Moderna (США) закончили еще в декабре 2020 года с заявленной эффективностью 94,5%.

Применение вакцины

6 января Европейская комиссия одобрила вакцину против COVID-19 от компании Moderna. Вакцина от Moderna стала второй сертифицированной в ЕС вакциной против COVID-19.

Сейчас в Украине не проводят вакцинацию препаратом от Moderna, но председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что правительство ведет переговоры с компанией.

Поэтому, вероятно, в ближайшее время вакцина может появиться в стране.

Обратите внимание! Штамм коронавируса Дельта вызвал беспокойство у мировых экспертов здравоохранения. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой. Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения.

Поэтому, очень важно, чтобы имеющиеся COVID-вакцины были эффективными против этого штамма вируса.

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