Еще в одной области обнаружили штамм Дельта

13 августа новый штамм коронавируса Дельта обнаружили в Сумской области. Опасный вариант коронавируса подтвердили лабораторно – область получила тесты на определение штамма.

Заместитель начальника департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета сообщила о наличии тестов в области и собственно о том, что в регионе циркулирует штамм Дельта.

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Нам поступили тест системы на выявление штамма "Дельта". Поэтому можно сказать, что вариант "Дельта" обнаружили и в нашей области,

– сообщила Галина Хомета во время брифинга.

Штамм Дельта – симптомы Источник: Минздрав Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Самые распространенные: лихорадка,

головная боль,

боль в горле,

насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.

Что известно о штамме Дельта в Украине

Всего, по данным Минздрава, в Украине официально подтвердили 300 случаев штамма коронавируса Дельта. В частности, в Киеве зарегистрировали 21 больного.

В Ровненской области уровень инфицирования Дельта-вариантом составляет 80% от всех новых случаев.

В Винницкой области умерли 3 больных штаммом коронавируса Дельта. Всего в регионе обнаружили 25 инфицированных этим штаммом. А накануне вирус унес жизнь одного человека из Житомирской области.

В Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили в 9-месячного ребенка. Кроме малыша, в области штамм коронавируса Дельта обнаружили еще у двух детей. Они лечатся в инфекционном отделении детской городской больницы.

Кроме того, неделю назад в Тернопольской области зарегистрировали первую смерть от Дельта-штамма. Известно, что по состоянию на 12 августа в регионе были зарегистрированы 52 пациента с этим вариантом вируса.

Концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в 1000 раз больше, чем была в инфицированных диким штаммом.



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