В селе Джурин на Тернопольщине, в детском саду у 9 детей подтвердили вспышку острой кишечной инфекции. Несколько дней назад заболели воспитанники детсада в Тернополе.

А уже 21 февраля кишечную инфекцию обнаружили у детей в детском саду Чертковского района.

Читайте также В детсаду Тернополя вспышка кишечной инфекции: причина

Новая вспышка кишечной инфекции на Тернопольщине

В селе Джурин в дошкольном учебном заведении лабораторно подтвердили вспышку острой кишечной инфекции у 9 детей 2014 – 2018 годов рождения.

Сейчас 2 детей находятся на стационарном лечении, еще 7 – лечатся амбулаторно. Состояние здоровья больных удовлетворительное.

К слову, всего в этом детском саду находилось 16 детей. Теперь в заведении проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Что известно о предыдущей вспышке