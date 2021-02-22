Еще в одном детском саду на Тернопольщине зафиксировали вспышку кишечной инфекции
В селе Джурин на Тернопольщине, в детском саду у 9 детей подтвердили вспышку острой кишечной инфекции. Несколько дней назад заболели воспитанники детсада в Тернополе.
Источник:ГСЧС
А уже 21 февраля кишечную инфекцию обнаружили у детей в детском саду Чертковского района.
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Новая вспышка кишечной инфекции на Тернопольщине
В селе Джурин в дошкольном учебном заведении лабораторно подтвердили вспышку острой кишечной инфекции у 9 детей 2014 – 2018 годов рождения.
Сейчас 2 детей находятся на стационарном лечении, еще 7 – лечатся амбулаторно. Состояние здоровья больных удовлетворительное.
К слову, всего в этом детском саду находилось 16 детей. Теперь в заведении проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Что известно о предыдущей вспышке
- Ее зарегистрировали 18 февраля. Все 11 детей, которые заболели, являются воспитанниками одной группы детского сада Тернополя.
- Известно, что вспышка кишечной инфекции вызвал ротавирус. В результате 2 детей оказались в больнице.
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