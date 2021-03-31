По поручению премьер-министра Украины планируют развернуть еще один мобильный госпиталь для приема больных с коронавирусной инфекцией. Он будет расположен в Славуте, Хмельницкая область.

Правительство планирует установить мобильный госпиталь на территории Славутской городской больницы, заявил мэр города Василий Сидор.

Читайте также Глава ВОЗ призывает расследовать теорию утечки коронавируса из лаборатории

Он пояснил, что это будет автономный госпиталь на 120 мест, а к койкам будет подведен кислород и установлено специальное оборудование для оказания медицинской помощи COVID-пациентам.

Обустройство будет осуществлять ГСЧС Украины совместно с органами местного самоуправления Славутской городской территориальной общины. На развертывание госпиталя средства выделяются из государственного бюджета,

– пояснил Сидор.

Мобильный госпиталь планируют установить до конца недели, ориентировочно 2 – 3 марта.

Городской глава также отметил, что еще есть места для больных коронавирусом в стационарных учреждениях здравоохранения. В городе также нет проблем с кислородным обеспечением, ведь правительство дополнительно закупило кислородные концентраторы.

"Развертывание госпиталя – это так сказать перестраховка. Славутские больницы сейчас заполнены на 70 – 75 процентов", – добавил он.

Что известно о мобильных госпиталях в Украине

Первый мобильный госпиталь развернули на Прикарпатье в феврале 2021 года. Он состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, а также укомплектован необходимым медицинским оборудованием.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что на днях было обсуждение вопроса обмена опытом развертывания и эксплуатации мобильного госпиталя впервые в условиях реагирования на биологические угрозы.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Эпидемиологическая ситуация

Информация взята с фейсбук-страницы Максима Степанова

По состоянию на 31 марта в Украине обнаружили 11 226 новых случаев коронавируса за сутки. Среди них – 491 ребенок и 335 медиков. Кроме того, 5 558 человек госпитализировали. За сутки, к сожалению, выявили 407 летальных случаев. Это больше всего с начала пандемии. Правда, 6 405 больных выздоровели.

Больше всего подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Киеве – 1 100, Одесской области – 1 012, Харьковской – 906, Львовской – 833 и Запорожской – 737.