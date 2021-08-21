Так, крошечное государство Палау с населением 18 тысяч человек потеряла статус территории, свободной от COVID-19. О первых случаях сообщили в местном министерстве здравоохранения.

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Пока удалось избежать коронавируса после закрытия границ в начале пандемии, несмотря на огромные затраты для экономики.

Коронавирус на Палау

Недуг обнаружили после того, как двое путешественников прибыли с Гуамы – крупнейшего из Марианских островов в западной части Тихого океана. Представители министерства отметили, что сейчас у всех людей, которые близко контактировали с больными, признаков заболевания не обнаружено. Поэтому заверили, что причин для паники нет.

Интересно! В мире осталось еще 13 государств, где не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом.

Местные власти также отметили, что более 80% населения острова уже полностью вакцинировано.

Что говорят в ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 21 августа 2021 года Палау была одной из немногих стран мира, из которых не поступало сообщений о фактах заражения коронавирусом COVID-19.

А случай COVID-19, который зарегистрировали в Палау в мае, больше не входит в список ВОЗ, поскольку обнаружены симптомы считались историческими и не представляли риска передачи.

Остров Палау – смотреть на карте: