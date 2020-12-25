Еще одну мутацию коронавируса обнаружили в Африке – на этот раз в Нигерии
Новая и отличная от других мутация коронавируса циркулирует в Нигерии. Об этом свидетельствуют данные панафриканской организации здравоохранения Africa CDC.
Глава Африканского ЦКЗ (центра контроля заболеваний) Джон Нкенгасонг заявил, что в Нигерии обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом рассказали в издании Blick.
Обратите внимание Новая мутация COVID-19 меняется с каждой передачей
Что известно о новом штамме коронавируса из Нигерии
Известно о нем пока немного:
- Развился нигерийский штамм отдельно от мутаций, обнаруженных в Южной Африке и Великобритании.
- Мутации N501Y, ответственной за быстрое распространение, этот штамм не имеет (в отличие от штамма из Британии).
- Нашли вирус в образцах пациентов, взятых в августе и октябре.
Исследования нигерийского разновидности коронавируса продолжаются.
Кратко о новых мутациях коронавируса, обнаруженных в декабре 2020
По состоянию на конец 2020 ученые уже обнаружили несколько видов коронавируса с генетическими мутациями.
К примеру, новость о новом штамме, обнаруженный в Британии, всколыхнула мир: ведь у этого вируса на 70% выше заразность. В итоге уже более 40 стран прекратили авиасообщение с Объединенным Королевством.
Что следует знать о британской мутации коронавируса / Инфографика 24 канала
Также в Южной Африке обнаружили новый вид коронавируса. Он уже вызвал 2 волну заражений и заболеваний COVID-19 в стране.
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