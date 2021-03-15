Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что отказываться от вакцины Covishield (AstraZeneca) еще рано. По его словам, в Украине вакцинировали против коронавируса не достаточное количество людей.

Почему стоит продолжить применение AstraZeneca

Во время брифинга Корниенко заявил, что в других странах отказываются от вакцины AstraZeneca потому, что они уже получили свои результаты вакцинации.

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Те страны, которые начали отказываться от вакцины AstraZeneca, у них точно шире процесс прошел, чтобы получить какие-то результаты у себя внутри. Если у нас пока нет достаточного количества случаев вакцинации, то отказываться, мне кажется, рано,

– заявил он.

Корниенко также объяснил, что в первую очередь иммунизировать против коронавируса стоит те группы, которые имеют широкий контакт с населением, в частности, медицинских работников, соцработников и правоохранителей.

А тогда будем делать далеко идущие выводы. Я думаю, что вопрос вакцинации важен, учитывая, что у нас начинается пока постепенное увеличение случаев коронавируса,

– добавил Корниенко.

О чем речь: почему есть вероятность отказа от AstraZeneca