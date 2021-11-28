Теперь еще и Великобритания, Германия и Италия подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Зараженные прибыли из Южной Африки.

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В настоящее время они находятся на самоизоляции. Пока продолжаются дальнейшие тестирования и отслеживания контактов.

Страны закрывают границы

Этот штамм недуга побудил несколько стран ввести ограничения. Евросоюз прекратил авиасообщение с Южной Африкой. Некоторые страны ввели новые локдауны для сдерживания распространения COVID-19.

Кроме этого, госсекретарь Великобритании по вопросам здравоохранения и социальной помощи Саджид Джавид призвал своих граждан получить бустерную прививку, если у них есть на это право. А также самоизолироваться, если вернулись из ряда стран.

Ситуация быстро развивается, и мы принимаем решительные меры по защите здоровья населения. Мы также добавляем Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу в красный список путешествий, который действует с 4:00 воскресенья, 28 ноября,

– отметил Джавид.

Что известно о новом штамме Омикрон

Вариант Омикрон впервые был обнаружен в Южной Африке на прошлой неделе. По словам ученых, у него большое количество мутаций.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность из-за этого варианта вируса. В организации также сообщили, что некоторые гены нового штамма может не выявлять ПЦР-тест и это значительно усложняет исследование.

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