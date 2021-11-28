Теперь еще и Великобритания, Германия и Италия подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Зараженные прибыли из Южной Африки.
К теме Новый африканский штамм коронавируса Омикрон уже в Чехии
В настоящее время они находятся на самоизоляции. Пока продолжаются дальнейшие тестирования и отслеживания контактов.
Страны закрывают границы
Этот штамм недуга побудил несколько стран ввести ограничения. Евросоюз прекратил авиасообщение с Южной Африкой. Некоторые страны ввели новые локдауны для сдерживания распространения COVID-19.
Кроме этого, госсекретарь Великобритании по вопросам здравоохранения и социальной помощи Саджид Джавид призвал своих граждан получить бустерную прививку, если у них есть на это право. А также самоизолироваться, если вернулись из ряда стран.
Ситуация быстро развивается, и мы принимаем решительные меры по защите здоровья населения. Мы также добавляем Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу в красный список путешествий, который действует с 4:00 воскресенья, 28 ноября,
– отметил Джавид.
Что известно о новом штамме Омикрон
- Вариант Омикрон впервые был обнаружен в Южной Африке на прошлой неделе. По словам ученых, у него большое количество мутаций.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность из-за этого варианта вируса. В организации также сообщили, что некоторые гены нового штамма может не выявлять ПЦР-тест и это значительно усложняет исследование.
К теме Имеет чрезвычайное количество мутаций: что сейчас известно о новом штамме коронавируса
- Ранее о первых возможных случаях нового мутированного COVID-штамма Омикрон сообщили в Чехии. В стране ждут окончательные результаты анализов.
- Также сообщалось о случаях заболевания у путешественников в Бельгии, Израиле и Гонконге.