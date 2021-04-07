Качество еды в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания может сильно варьироваться. Однако обычно питание в заведениях или заказ готовой еды на дом связаны с ухудшением качества диеты.

Это ухудшение связано с увеличением калорийности блюд, снижением потребления фруктов и овощей. В ресторанной еде часто большое содержание соли, сахара и насыщенных жиров.

Также на тему: Какой рацион был у наших предков: новое открытие

Как происходило исследование

В исследовании ученые проанализировали данные, которые собрали в большом опросе, посвященном питанию, которое проходило в США с 1999 по 2014 годы. Всего опросили более 35 тысяч человек в возрасте старше 20 лет. Каждый из них рассказал, как часто ест еду не домашнего приготовления: в ресторанах и кафе, на вынос и под заказ.

Информацию о питании участников опроса авторы исследования сравнили с американскими официальными данными о смертности населения. За период с 1999 по 2015 годы умерли почти 2800 тысяч участников исследования, более 500 – от болезней сердечно-сосудистой системы, 640 – от рака.

Питание в заведениях повышает риск смерти

Риск смерти тех, кто ел ресторанную еду часто, был почти на 50% выше, чем у тех, кто ел ее редко.

Вероятность смерти от болезней сердца и сосудов у них была выше на 18%, от рака – на 67%.

В расчетах авторы исследования учитывали другие факторы, которые могли повлиять на риск смерти участников: пол, возраст, расу, социальное положение, образ жизни, массу тела.

Ученые надеются, что в будущих рекомендациях по питанию будет совет по возможности сократить употребление пищи, которая приготовлена не дома.

Мы рекомендуем своим пациентам готовить здоровую пищу дома. Однако диетолог также может помочь людям разобраться, какие продукты в меню ресторанов могут быть полезными,

– отметили ученые.