Миф 1: острая пища оставляет ожог

Когда едим острое, мы действительно ощущаем боль, как после реального ожога, но никаких повреждений слизистой не происходит. Дело в том, что на всей поверхности нашего тела расположены терморецепторы. Они реагируют на высокую температуру и передают сигнал в мозг, который распределяет импульсы по телу.

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Терморецепторы активируются при температуре выше 43 градусов Цельсия, а также кислотами и капсаицином – химическим веществом, которое есть в перце. Они расположены на слизистых оболочках, в том числе и во рту. Поэтому мы можем без боли держать перец в руках, но испытываем мучения, когда он попадает на слизистые.

Острое заставляет мозг думать, будто бы у нас настоящие ожоги. Он пытается нас спасти: усиливает кровообращение в месте воздействия капсаицина, выделяет эндорфины, а тело начинает потеть, пытаясь охладить себя. Боль от острого, как и боль от реального ожога, может спровоцировать рвоту или даже обморок, но на самом деле пожара во рту нет, есть только ощущения.

МИФ 2: острая пища вредит желудку

Хоть от острого у нас и жжет во рту, на стенки желудка "огонь" не распространяется. Ученые доказали это с помощью видеоэндоскопа: измельчили 30 граммов перца халапеньо, поместили на слизистую оболочку желудка человека и не обнаружили никаких повреждений.

Частое употребление острого действительно может вызвать неприятные симптомы у некоторых людей с затрудненным пищеварением. Но причина язвенной болезни – инфекция, которую вызывает бактерия Helicobacter pylori. А капсаицин, наоборот, способен снижать выработку кислоты в желудке.

В общем, можно смело есть жгучий перец, если после этого не возникает неприятных ощущений. А вот если врач диагностировал одно из заболеваний желудочно-кишечного тракта, скорее всего, он порекомендует ограничить употребление острого, если оно ухудшает симптомы. А пищевой дневник поможет определить, какие продукты провоцируют неприятные ощущения в желудке после еды.

МИФ 3: от острого появляются прыщи

Некоторые считают, что острое расширяет сосуды и способствует раздражению сальных желез, от чего и появляются прыщи. На самом деле основные причины появления прыщей – гормональные изменения, неправильный уход за кожей и стресс.

Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что прыщи могут быть связаны также с диетами на основе продуктов с высоким гликемическим индексом. Но доказательства того, что острая пища способна ухудшить состояние кожи, не существует.

Что делать, если жжет слишком сильно

Если вы переоценили свои силы и перец слишком печет, выпейте молока. Чем чаще будете есть острое, тем меньше будете чувствовать боль.