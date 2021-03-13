Михаил Радуцкий назвал факторы, при которых Украина вернется из адаптивного к общенациональному карантину. По его словам, это произойдет тогда, когда более половины областей станут "красными".

Когда введут общенациональный карантин

Для того, чтобы Украина вернулась к усиленному карантину, есть два критерия. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

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Другой причиной для введения общенационального карантина является заполненность коек в больницах Украины более чем на 70%.

Радуцкий отметил, что новые карантинные запреты не предусмотрены, только возврат к старым.

Заметим, пока красная зона каратина действует в 4 областях – Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что еще 9 областей и Киев вскоре также могут попасть под усиление ограничений.



Карта эпидемиологических зон Украины / Инфографика 24 канала

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