Если 13 областей станут "красными", – Радуцкий объяснил, когда усилят карантин
Михаил Радуцкий назвал факторы, при которых Украина вернется из адаптивного к общенациональному карантину. По его словам, это произойдет тогда, когда более половины областей станут "красными".
Источник:PavlovskyNews
Когда введут общенациональный карантин
Для того, чтобы Украина вернулась к усиленному карантину, есть два критерия. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.
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Другой причиной для введения общенационального карантина является заполненность коек в больницах Украины более чем на 70%.
Радуцкий отметил, что новые карантинные запреты не предусмотрены, только возврат к старым.
Заметим, пока красная зона каратина действует в 4 областях – Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что еще 9 областей и Киев вскоре также могут попасть под усиление ограничений.
Карта эпидемиологических зон Украины / Инфографика 24 канала
Главное о карантине в Украине
- Шмыгаль заявил, что Украину ждет третий локдаун. Его введут тогда, когда большинство областей будут в красной зоне.
- 12 марта власти Ивано-Франковска решили ограничить передвижение в селе Поляница, где расположен "Буковель". Администрация горнолыжного курорта закрыла комплекс до 27 марта. Сейчас там уже установили 14 блокпостов.
- Министр здравоохранения Максим Степанов призвал местные власти не ждать введение красной зоны правительством, а самостоятельно усиливать карантин в городах.
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