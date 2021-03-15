Если более 50% областей перейдут на красный уровень, – Степанов о локдауне
Если в Украине более 50% областей перейдут в красную зону карантина, власть может ввести локдаун. Однако сейчас динамика показывает, что его можно избежать.
Источник:Свобода слова на ICTV
По словам главы Министерства здравоохранения, борьба с коронавирусом продолжается.
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Если более 50 – 70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей Украины,
– подчеркнул Степанов.
Что еще сказал Степанов
- Обострение ситуации с коронавирусом в Украине спровоцировал, в частности, британский штамм.
- Сейчас самая напряженная ситуация на Западе.
- Однако после усиления карантина на Прикарпатье и Закарпатье ситуация немного стабилизировалась. В частности, это проявляется в динамике госпитализаций.
- Карантинные ограничения работают.
- На Закарпатье заполнены более 70% кислородных коек.
- Власть уже понимает, каким путем идти, чтобы стабилизировать ситуацию.
Что происходит с COVID-19 в Украине
- За сутки 14 марта в Украине обнаружили 6 792 новых инфицированных коронавирусом. К сожалению, умерли 130 зараженных.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко подхватил коронавирус. Должностному лицу уже ввели первую дозу вакцины, однако препарат действует после 2 прививок.
- Тем временем в Украине создали тест, который может проверить эффективность любой COVID-вакцины.
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