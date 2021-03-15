Если в Украине более 50% областей перейдут в красную зону карантина, власть может ввести локдаун. Однако сейчас динамика показывает, что его можно избежать.

По словам главы Министерства здравоохранения, борьба с коронавирусом продолжается. Актуально В очередь на вакцинацию от COVID-19 записались сотни тысяч украинцев Если более 50 – 70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей Украины,

– подчеркнул Степанов. Что еще сказал Степанов Обострение ситуации с коронавирусом в Украине спровоцировал, в частности, британский штамм.

Сейчас самая напряженная ситуация на Западе.

Однако после усиления карантина на Прикарпатье и Закарпатье ситуация немного стабилизировалась. В частности, это проявляется в динамике госпитализаций.

Карантинные ограничения работают.

На Закарпатье заполнены более 70% кислородных коек.

Власть уже понимает, каким путем идти, чтобы стабилизировать ситуацию. Что происходит с COVID-19 в Украине За сутки 14 марта в Украине обнаружили 6 792 новых инфицированных коронавирусом. К сожалению, умерли 130 зараженных.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко подхватил коронавирус. Должностному лицу уже ввели первую дозу вакцины, однако препарат действует после 2 прививок.

Тем временем в Украине создали тест, который может проверить эффективность любой COVID-вакцины.