Если большая часть мира не вакцинируется против COVID-19, это приведет к новым мутациям: ВОЗ
Слабое сотрудничество между странами является серьезным препятствием на пути к вакцинации, которая необходима для окончания пандемии.
Источник: Foreign Policy
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что несмотря на увеличение количества вариантов вакцин против коронавируса, производственные мощности могут удовлетворить лишь небольшую часть глобальных потребностей.
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Он также отметил, что состоятельные страны лишь с 16% населения от общего количества людей в мире закупили 60% мировых запасов вакцин. И многие из этих государств планируют к середине года вакцинировать 70% взрослого населения.
Гебреисус в очередной раз подчеркнул, что если большинство людей в мире останутся не вакцинированными, то усилия богатых стран окажутся "контрпродуктивными".
Он также предупредил, что новые мутации могут привести к устойчивости SARS-CoV-2 к уже разработанным вакцинам.
Вакцинация в мире: что известно
Источник: Bloomerg
- Всего сейчас 7 вакцин доступны для общего пользования в ограниченных количествах минимум в 66 странах.
- США, Великобритания, Израиль и страны ЕС уже начали вакцинацию населения.
- Китай и Россия разрешили вакцинацию отечественными препаратами до окончания испытаний еще в июле и августе 2020 года. С тех пор они привили более миллиона человек.
- По состоянию на 3 февраля в 66 странах мира ввели уже более 66 миллионов доз.
- Но вакцины распределяются неравномерно. Богатые страны заключили крупные соглашения о поставках, а требования к чрезмерному хранению затрудняют доставку некоторых препаратов в отдаленные части мира.
- Некоторым странам, возможно, придется подождать до 2022 года или дольше, прежде чем начать иммунизацию своего населения.
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