Слабое сотрудничество между странами является серьезным препятствием на пути к вакцинации, которая необходима для окончания пандемии.

Источник: Foreign Policy

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что несмотря на увеличение количества вариантов вакцин против коронавируса, производственные мощности могут удовлетворить лишь небольшую часть глобальных потребностей.

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Он также отметил, что состоятельные страны лишь с 16% населения от общего количества людей в мире закупили 60% мировых запасов вакцин. И многие из этих государств планируют к середине года вакцинировать 70% взрослого населения.

Гебреисус в очередной раз подчеркнул, что если большинство людей в мире останутся не вакцинированными, то усилия богатых стран окажутся "контрпродуктивными".

Тедрос Адханом Гебреисус "Если позволить большинству населения мира отказаться от вакцинации, то это не только увековечит ненужные болезни, смерти и боль от действующих локдаунов, но и приведет к появлению новых вирусных мутаций, поскольку COVID-19 продолжит распространяться среди незащищенных групп населения".

Он также предупредил, что новые мутации могут привести к устойчивости SARS-CoV-2 к уже разработанным вакцинам.

Вакцинация в мире: что известно

Источник: Bloomerg