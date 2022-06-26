В ведомстве отметили, что вследствие этого у них может развиться очень опасное состояние, называемое синдромом длительного сдавления. Причинами его возникновения является сдавление частей тела (преимущественно конечностей) обломками разрушенных сооружений, массивами почвы.

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Своевременная и правильно оказанная медицинская помощь спасет жизнь пострадавшему.

Что такое синдром длительного сдавления

Синдром длительного сдавления – это неотложное состояние, при котором на определенную часть тела пострадавшего человека осуществляется внешнее давление, в результате чего нарушается кровоснабжение и развивается ишемия и повреждение мягких тканей.

При ухудшении состояния пострадавшего до приезда скорой помощи позвоните диспетчеру. По возможности расспросите у пострадавшего все обстоятельства травмы. Всю полученную информацию передайте работникам быстрой бригады или диспетчеру.

Как помочь пострадавшему

Перед оказанием помощи убедитесь, что нет опасности. Успокойте пострадавшего, объясните свои дальнейшие действия. Спросите, как долго человек находится под давлением. Если пострадавший без сознания, следует считать, что прошло более 10 минут. Вызовите экстренную помощь и наблюдайте за пострадавшим до приезда медиков.

Если с момента сжатия прошло менее 10 минут, освободите сжатую часть тела. Если есть ранение и массивное кровотечение, то наложите сжимающую повязку, чтобы остановить кровотечение. При необходимости наложите кровоостанавливающий жгут. Если есть перелом – обездвижьте поврежденную конечность с помощью стандартного оборудования (шин) или подручных средств.

Если с момента сжатия прошло более 10 минут, не следует освобождать сжатую часть тела пострадавшего. В случае, когда необходимо срочно эвакуировать пострадавшего, но с момента сжатия прошло более 10 минут, перед освобождением сжатой части наложите кровоостанавливающий жгут. Также нужно укрыть пострадавшего термоодеялом.

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