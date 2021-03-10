Украинцев призывают не бояться вакцинации от COVID-19. Если же человек категорически не хочет этого делать, пусть подумает, готов ли он все время быть в локдауне. Более того, в европейские страны – тоже нельзя.

Такое мнение высказала врач-инфекционист Людмила Мухарская. Она заверила, что вакцинация – единственный выход побороть пандемию.

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"Ускорить темпы вакцинации можно, доказывая людям, что это практически единственная эффективная мера. Если люди не хотят быть постоянно в локдауне – надо делать это", – заверила врач.

Если же локдаун людей не пугает – есть еще одна причина прививаться.

Если вы планируете путешествовать в европейские страны. Некоторые страны уже говорят о том, что они будут принимать только вакцинированных граждан,

– рассказала Мухарская.

Также врач отметила, что пока нет массовой вакцинации – введение ограничительных мер для такой группы инфекций остается пока самой действенной мерой. Однако это лишь в случае, если люди будут их соблюдать.

Врач-инфекционист призвала вакцинироваться: видео

Вакцинация в Украине: коротко

В Украине 24 февраля начали вакцинировать от коронавируса, но темпы – очень низкие.

За сутки 9 марта в Украине прививки получили 4 362 человека. Всего с начала кампании – 23 480 граждан.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что суточное количество прививок достигло 3 тысяч. Стоит отметить, что в планах было – 10 тысяч уколов в сутки.



Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала