Если отравились грибами: что нужно сразу сделать и как избежать

Отравление грибами – одно из самых тяжелых среди пищевых отравлений. Впрочем, уже вскоре начнется сезон, поэтому нужно знать, как уберечься от нежелательных последствий.

Определить съедобный гриб или нет, бывает крайне трудно. По незнанию и случается большинство случаев интоксикации.

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Как уберечься от отравления

Единого правила, которое бы полностью помогло безопасно различать съедобные грибы – к сожалению, нет. Чтобы точно себя уберечь, нужно разве что вообще отказаться от употребления грибов, которые выращены не в промышленных условиях.

В Минздраве подчеркнули, что дикие грибы нельзя употреблять:

маленьким детям;

пожилым людям;

беременным;

женщинам, кормящим грудью.

Украине съедобных видов грибов – до 500. Несъедобных и ядовитых примерно 2 000, поэтому порой их очень легко спутать.

Более того, если даже съедобные грибы неправильно приготовить и съесть, то это также может вызвать даже тяжелое отравление. То есть, даже если их почистить и термически обработать – так от токсинов не избавиться.

Длительная токсическое действие ядовитых веществ на печень, почки и нервную систему могут вызвать смерть.

В перезревших и несвежих грибах накапливаются токсины, образованные в результате разложения белков, также съедобные грибы могут быть поражены грибами-паразитами. Это может повысить риск отравления,

– пояснили в ведомстве.

Симптомы отравления

Симптомы отравления могут возникать как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после потребления.

Отравление грибами – симптомы тошнота, рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

духота;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

появление галлюцинаций и бреда;

обильное слюноотделение.

Как действовать, если вы все же отравились грибами?

Сразу звоните по телефону 103. Попробуйте вызвать рвоту. Промойте желудок теплой водой. Следите за водно-солевым балансом. Если доступа к аптечным средствам нет, постоянно пейте раствор воды, соли и сахара. Примите сорбенты.

Кроме этого, после появления симптомов нельзя употреблять молочные и кисломолочные продукты, алкоголь – это ускорит попадание токсинов в кровь.

В Минздраве также рекомендовали сохранить остатки грибов или приготовленных из них блюд, чтобы ускорить лабораторную диагностику отравления и назначения лечения.