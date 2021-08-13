Если отравились грибами: что нужно сразу сделать и как избежать
Источник:МОЗ
Отравление грибами – одно из самых тяжелых среди пищевых отравлений. Впрочем, уже вскоре начнется сезон, поэтому нужно знать, как уберечься от нежелательных последствий.
Определить съедобный гриб или нет, бывает крайне трудно. По незнанию и случается большинство случаев интоксикации.
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Как уберечься от отравления
Единого правила, которое бы полностью помогло безопасно различать съедобные грибы – к сожалению, нет. Чтобы точно себя уберечь, нужно разве что вообще отказаться от употребления грибов, которые выращены не в промышленных условиях.
В Минздраве подчеркнули, что дикие грибы нельзя употреблять:
- маленьким детям;
- пожилым людям;
- беременным;
- женщинам, кормящим грудью.
Более того, если даже съедобные грибы неправильно приготовить и съесть, то это также может вызвать даже тяжелое отравление. То есть, даже если их почистить и термически обработать – так от токсинов не избавиться.
Длительная токсическое действие ядовитых веществ на печень, почки и нервную систему могут вызвать смерть.
В перезревших и несвежих грибах накапливаются токсины, образованные в результате разложения белков, также съедобные грибы могут быть поражены грибами-паразитами. Это может повысить риск отравления,
– пояснили в ведомстве.
Симптомы отравления
Симптомы отравления могут возникать как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после потребления.
- тошнота, рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- духота;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- появление галлюцинаций и бреда;
- обильное слюноотделение.
Как действовать, если вы все же отравились грибами?
- Сразу звоните по телефону 103.
- Попробуйте вызвать рвоту.
- Промойте желудок теплой водой.
- Следите за водно-солевым балансом. Если доступа к аптечным средствам нет, постоянно пейте раствор воды, соли и сахара.
- Примите сорбенты.
Кроме этого, после появления симптомов нельзя употреблять молочные и кисломолочные продукты, алкоголь – это ускорит попадание токсинов в кровь.
В Минздраве также рекомендовали сохранить остатки грибов или приготовленных из них блюд, чтобы ускорить лабораторную диагностику отравления и назначения лечения.