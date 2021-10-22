Впрочем те, кто привиты российской вакциной, могут ревакцинироваться в Украине. Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Алла Волоха рассказала, какими препаратами это можно сделать.

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Для этого подойдут следующие препараты:

AstraZeneca;

Pfizer;

Moderna.

Принудительная вакцинация

Сейчас российским препаратом вынуждены вакцинироваться некоторые жители оккупированных территорий. Учитывая это следует разработать официальные рекомендации, совместим ли этот препарат с другими, чтобы люди могли ревакцинироваться на подконтрольной Украине территории.

Я думаю, что это должно быть все-таки действительно как-то регламентировано в рекомендациях,

– отметила Волоха.

Впрочем, учитывая уже имеющиеся данные, уже сейчас можно подобрать совместимые вакцины со "Спутником".

"Спутник" – это векторная вакцина, и она похожа по действию на вакцину AstraZeneca. Поскольку после AstraZeneca позволяют делать прививки вакцинами Pfizer или Moderna (т.е. вакцинами, сделанными на платформе мРНК), то такое разрешение, в принципе, может быть и после вакцинации "Спутником", – пояснила имунолог.

Внимание! Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, могут вакцинироваться против коронавируса в любом из пунктов прививки и центре массовой вакцинации на подконтрольной правительству территории Украины. Как это сделать – читайте здесь.

Российскую вакцину не зарегистрировали в ВОЗ