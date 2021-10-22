Если привили "Спутником": какой вакциной можно ревакцинироваться в Украине

Российскую вакцину "Спутник V" все еще не одобрили ни в одной организации. Однако ней вынуждены вакцинироваться жители оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Впрочем те, кто привиты российской вакциной, могут ревакцинироваться в Украине. Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Алла Волоха рассказала, какими препаратами это можно сделать.

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Для этого подойдут следующие препараты:

AstraZeneca;

Pfizer;

Moderna.

Принудительная вакцинация

Сейчас российским препаратом вынуждены вакцинироваться некоторые жители оккупированных территорий. Учитывая это следует разработать официальные рекомендации, совместим ли этот препарат с другими, чтобы люди могли ревакцинироваться на подконтрольной Украине территории.

Я думаю, что это должно быть все-таки действительно как-то регламентировано в рекомендациях,

– отметила Волоха.

Впрочем, учитывая уже имеющиеся данные, уже сейчас можно подобрать совместимые вакцины со "Спутником".

"Спутник" – это векторная вакцина, и она похожа по действию на вакцину AstraZeneca. Поскольку после AstraZeneca позволяют делать прививки вакцинами Pfizer или Moderna (т.е. вакцинами, сделанными на платформе мРНК), то такое разрешение, в принципе, может быть и после вакцинации "Спутником", – пояснила имунолог.

Российскую вакцину не зарегистрировали в ВОЗ

Кремль начал активно продвигать свою вакцину в мире с августа 2020 года. Впрочем, в мире не спешат закупать российскую вакцину.

Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V". Все потому, что российская сторона так и не показала конечных данных о ее эффективности и безопасности.

Сами же россияне едут за прививкой в ​​Европу.