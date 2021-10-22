Если привили "Спутником": какой вакциной можно ревакцинироваться в Украине
Источник:"Дом"
Российскую вакцину "Спутник V" все еще не одобрили ни в одной организации. Однако ней вынуждены вакцинироваться жители оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Впрочем те, кто привиты российской вакциной, могут ревакцинироваться в Украине. Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Алла Волоха рассказала, какими препаратами это можно сделать.
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Для этого подойдут следующие препараты:
- AstraZeneca;
- Pfizer;
- Moderna.
Принудительная вакцинация
Сейчас российским препаратом вынуждены вакцинироваться некоторые жители оккупированных территорий. Учитывая это следует разработать официальные рекомендации, совместим ли этот препарат с другими, чтобы люди могли ревакцинироваться на подконтрольной Украине территории.
Я думаю, что это должно быть все-таки действительно как-то регламентировано в рекомендациях,
– отметила Волоха.
Впрочем, учитывая уже имеющиеся данные, уже сейчас можно подобрать совместимые вакцины со "Спутником".
"Спутник" – это векторная вакцина, и она похожа по действию на вакцину AstraZeneca. Поскольку после AstraZeneca позволяют делать прививки вакцинами Pfizer или Moderna (т.е. вакцинами, сделанными на платформе мРНК), то такое разрешение, в принципе, может быть и после вакцинации "Спутником", – пояснила имунолог.Внимание! Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, могут вакцинироваться против коронавируса в любом из пунктов прививки и центре массовой вакцинации на подконтрольной правительству территории Украины. Как это сделать – читайте здесь.
Российскую вакцину не зарегистрировали в ВОЗ
- Кремль начал активно продвигать свою вакцину в мире с августа 2020 года. Впрочем, в мире не спешат закупать российскую вакцину.
- Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V". Все потому, что российская сторона так и не показала конечных данных о ее эффективности и безопасности.
- Сами же россияне едут за прививкой в Европу.