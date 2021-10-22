Об этом рассказала в эфире 24 канала волонтер и глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. По ее словам, штамм Дельта однозначно агрессивнее. Им заражается практически 100% лиц, контактировавших с носителем.

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"Весной было много пациентов, когда в семье болело один или два человека, а другие – нет. Я сама этому пример – в моей семье болел муж, а я и сын не заразились. Сейчас практически во всех случаях обращений к нам – если есть один больной, то и все остальные в семье болеют", – рассказывает волонтер.

Как объясняет Ножевникова, штамм Дельта отличает активное течение и быстрое развитие болезни. Если в начале весны в течение двух недель заболевания на COVID-19 у человека повреждалось 15 – 20% легких, то новый штамм разрушает их на 50 – 60% за 5 – 6 дней. Вследствие этого развивается пневмония и состояние пациента становится критическим. Тогда он нуждается в реанимации, на которую сейчас огромная очередь.

Мы дожили до того времени, когда пациент лежит в отделе терапии и ждет, чтобы освободится место в реанимации. Но на это времени нет. Екатерина Ножевникова Волонтер и глава благотворительного фонда "Корпорация монстров"

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