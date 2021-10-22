Если в семье один больной, то заразятся и все остальные, – волонтер о коварстве штамма Дельта
Источник:24 канал
Среди украинцев активно распространяется новый штамм коронавируса – Дельта. Он значительно опаснее, чем предыдущие.
Об этом рассказала в эфире 24 канала волонтер и глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. По ее словам, штамм Дельта однозначно агрессивнее. Им заражается практически 100% лиц, контактировавших с носителем.
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"Весной было много пациентов, когда в семье болело один или два человека, а другие – нет. Я сама этому пример – в моей семье болел муж, а я и сын не заразились. Сейчас практически во всех случаях обращений к нам – если есть один больной, то и все остальные в семье болеют", – рассказывает волонтер.
Как объясняет Ножевникова, штамм Дельта отличает активное течение и быстрое развитие болезни. Если в начале весны в течение двух недель заболевания на COVID-19 у человека повреждалось 15 – 20% легких, то новый штамм разрушает их на 50 – 60% за 5 – 6 дней. Вследствие этого развивается пневмония и состояние пациента становится критическим. Тогда он нуждается в реанимации, на которую сейчас огромная очередь.
Мы дожили до того времени, когда пациент лежит в отделе терапии и ждет, чтобы освободится место в реанимации. Но на это времени нет.
Волонтер рассказала о пациентах с новым штаммом Дельта: смотрите видео
Новый штамм Дельта: что известно
- Впервые штамм коронавируса Дельта AY4.2 обнаружили в Израиле 19 октября 2021 года. Тогда данные о мутировавшем варианте передали в Европу.
- После этого Израильские ученые сразу же проанализировали эффективность вакцинации против коронавируса среди подростков, в частности изучали противодействие штамму Дельта. Они определили, какая вакцина эффективна против мутации.
- Также стало известно, что потребление кислорода одним пациентом, инфицированным вариантом Дельта COVID-19, выросло в 5 – 6 раз, по сравнению с предыдущими волнами пандемии.