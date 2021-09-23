Если слишком много – только вредит: 7 опасных побочных эффектов от кофе

Кофеин, в целом, ранее уже связывали с рядом преимуществ для здоровья. Впрочем, злоупотребление этим напитком может вам со временем навредить.

Известно, что кофеин является стимулятором. Это означает, что он вызывает активность в вашей центральной нервной системе. Вероятно, это может привести к увеличению частоты сердечных сокращений и артериального давления, а также к другим побочным эффектам.

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Кофеиновая зависимость

Если вы регулярно пьете много кофе или других напитков с кофеином, есть очень большая вероятность, что вы можете стать зависимым от его эффектов. Так считают ученые из Медицинской школы Джонса Хопкинса. Их исследования показывают, что кофеин может вызвать больше привыкания, чем мы думаем.

Если вы за собой замечали приступы "тряски", когда у вас нет быстрого доступа к кофе – то, возможно, у вас зависимость.

Плохой сон

. Согласно исследованию, более 90% взрослых в США употребляют кофеин регулярно, и в среднем они потребляют около 200 миллиграммов кофеина в день (норма – 400 миллиграммов в день). Тогда как употребление гораздо большего количества кофеина может иметь опасные последствия.

Хотя кофе может помочь вам проснуться утром и бороться с усталостью в течение дня, употребление слишком много кофеина даже за 6 часов до сна может нарушить качество вашего сна, говорят ученые.

Также это может затруднить засыпание, а также уменьшить общее количество сна.

Беспокойство и тревожность, увеличенный пульс

Если вы когда-то испытывали дрожь после слишком большого количества чашек кофе, то фактически, это можно считать передозировкой кофеина. Как следствие:

головная боль;

дрожь;

проблемы со сном;

учащенный пульс.

Все эти симптомы могут вызвать у вас состояние тревожности, беспокойства и даже паническую атаку. В таком случае вам следует обратиться за медицинской помощью.

Также исследование показало, что употребление значительного количества кофеина может привести к изменению ритма сердцебиения. Но для этого потребуется действительно много кофе.

Утомление

Кофе с сахаром может наоборот усиливать усталость, вместо того, чтобы бороться с ней. Кофеин обычно вызывает снижение уровня энергии, когда эффект от напитка проходит. Поэтому лучше рассчитать время, когда вы планируете заснуть, иначе вы будете еще более измученными в течение дня.



Кофе может вызвать усталость / Фото Unsplash

Повышенное артериальное давление

Кофеин по-разному влияет на кровяное давление в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В исследовательской статье говорится о том, что большинство людей, независимо от того, употребляют ли они кофе регулярно или нет, ощущают скачок артериального давления, когда впервые пьют кофе. Этот всплеск быстро возвращается в норму после этого. Однако слишком много кофеина может привести к общему повышению артериального давления в долгосрочной перспективе.

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Головная боль

Слишком много кофе также может быть причиной головной боли. Потребление кофе часто связывают с мигренью, в частности, только у тех, кто пил по крайней мере 3 напитка с кофеином ежедневно.

Снижение фертильности

Потребление кофеина может негативно повлиять на репродуктивную функцию. Другое исследование показало, что потребление кофеина, в частности, связано со снижением фертильности у мужчин.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что употребление по меньшей мере 200 миллиграммов кофеина не должно влиять на фертильность. Это примерно 2 чашки кофе в день.

Если вас беспокоит состояние вашего здоровья, обратитесь к врачу.