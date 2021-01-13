В Министерстве здравоохранения ждут отчета о вакцине SinoVac от китайского производителя. Если эффективность окажется меньше, чем 70%, то деньги Украине вернут.

Требования по эффективности прописаны в соглашении

Требование по 70% эффективности прописали в договоре с китайскими партнерами. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, информирует 24 канал.

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Если препарат не будет соответствовать этим стандартам, то компания возмещает расходы в полном объеме. У нас есть банковская гарантия,

– заметил Степанов.

В Бразилии утверждают, что эффективность SinoVac – около 50%

Отметим, что ранее бразильский институт Бутантан провел клинические исследования китайского препарата. Ученые установили, что эффективность SinoVac едва превышает 50%. Степанов говорит, что это исследование касается только Бразилии. В украинском министерстве ждут обобщенный отчет.

Также министр отметил, что Киев не прекращает переговоров с другими производителями вакцин. В бюджет-2021 на вакцинацию заложили 2,6 миллиарда гривен.

Что известно о поставках SinoVac в Украину

11 января группа фармкомпаний "Лекхим" объявила о заключении соглашения с SinoVac на поставку в Украину 5 миллионов доз препарата в первом полугодии 2021 года.

Также планируют в 2022 году наладить производство вакцины в Украине.

Вакцину испытывали ранее в Турции и Индонезии, там уровень эффективности превышал 90%. Однако участников исследования было немного.

Безоговорочным преимуществом вакцины являются условия хранения – +2..._8 градусов. То есть для этого не нужно специальное оборудование.