Вакцина против COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech сейчас находится на финальной стадии клинических испытаний. Впрочем, если препарат не утвердят, то Украине вернут деньги в полном объеме.

Что сказал Ляшко

Вакцины компании Pfizer i Moderna также находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран заключали контракты на их поставку Об этом главный санитарный врач Украины рассказал в эфире "Громадського радіо".

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"Контракт происходит под банковские гарантии. Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину", – пояснил Ляшко.

Вакцину в Украину доставят только после завершения исследований и регистрации препарата.

В случае если она не будет завершена до времени, которое определено в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Все риски нивелированы,

– подчеркнул врач.

Он добавил, что первую партию вакцины Украина проплатила за средства из бюджета 2020 года, а далее ведутся переговоры согласно с Госбюджетом-2021.

Обратите внимание! Ляшко сказал, что сейчас Украина также ведет переговоры о закупке препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

По словам Ляшко, пока неизвестно, когда вакцина появится в свободном доступе: "Сейчас приоритетом производителей вакцин являются правительства стран, которые скупают вакцину, чтобы обеспечить людей из группы риска бесплатно".

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Ляшко о прививке

Политик заявил, что другого варианта борьбы с коронавирусом кроме прививки нет.

Мы должны избавиться от этих средневековых принципов, когда коллективный иммунитет приобретался после того, как переболеет почти 90% населения,

– подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что при формировании такого коллективного иммунитета 50% населения умирали, выживали только самые сильные. Сейчас мы живем в совершенно иной социальной среде, "поэтому нужно делать все возможное, чтобы защитить лиц из группы риска".