Европейский суд по правам человека признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Заметим, что это первое подобное решение, где суд не установил нарушения.

Решение обнародовали 8 апреля по делу "Вавржичка и другие против Чешской Республики". В этом иске говорилось, что родители некоторых детей, которые отказались от прививок, получили штрафы, а другие – отказ принимать школьников в учебные заведения.

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Какие прививки делают в Чехии

Дело в том, что в Чехии прививки от 9 болезней являются обязательными. Родителей, которые без веской причины не позволяют вакцинировать своих детей, могут оштрафовать. А детей – не пустить в детсад.

Почему суд принял такое решение

Суд установил, что меры, которые оспаривали родители, имеют разумное соотношение пропорциональности с целями, к которым стремится Чехия – защита от заболеваний, представляющих серьезный риск для здоровья.

Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская рассказала, что суд подчеркнул – дело касается только "стандартной и плановой вакцинации детей от болезней". Кроме того, ЕСПЧ обратил внимание, что многие европейские государства стали строже относиться к такой вакцинации из-за уменьшения количества добровольных прививок и снижения коллективного иммунитета.

По словам судей, говорится о социальной солидарности и защите людей, которые чувствительны к определенным заболеваниям, от имени которых остальное население просят взять на себя минимальный риск – прививаться.

Суд напомнил, что государства должны ставить интересы ребенка в центр решений, а защиты ребенка от заболеваний преимущественно достигают благодаря полному графику прививок.

Заметили, при наличии противопоказаний можно не делать прививки. Более того, даже в случае отказа принудительная вакцинация не допускается.

Что касается недопуска детей в учебные заведения – ЕСПЧ указал, что эти последствия имеют лишь защитный характер.

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