ЕСПЧ признал, что штрафование родителей за отказ от вакцинации детей – правомерное
Европейский суд по правам человека признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Заметим, что это первое подобное решение, где суд не установил нарушения.
Источник:ЕСПЧ
Решение обнародовали 8 апреля по делу "Вавржичка и другие против Чешской Республики". В этом иске говорилось, что родители некоторых детей, которые отказались от прививок, получили штрафы, а другие – отказ принимать школьников в учебные заведения.
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Какие прививки делают в Чехии
Дело в том, что в Чехии прививки от 9 болезней являются обязательными. Родителей, которые без веской причины не позволяют вакцинировать своих детей, могут оштрафовать. А детей – не пустить в детсад.
Почему суд принял такое решение
Суд установил, что меры, которые оспаривали родители, имеют разумное соотношение пропорциональности с целями, к которым стремится Чехия – защита от заболеваний, представляющих серьезный риск для здоровья.
- Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская рассказала, что суд подчеркнул – дело касается только "стандартной и плановой вакцинации детей от болезней". Кроме того, ЕСПЧ обратил внимание, что многие европейские государства стали строже относиться к такой вакцинации из-за уменьшения количества добровольных прививок и снижения коллективного иммунитета.
- По словам судей, говорится о социальной солидарности и защите людей, которые чувствительны к определенным заболеваниям, от имени которых остальное население просят взять на себя минимальный риск – прививаться.
- Суд напомнил, что государства должны ставить интересы ребенка в центр решений, а защиты ребенка от заболеваний преимущественно достигают благодаря полному графику прививок.
- Заметили, при наличии противопоказаний можно не делать прививки. Более того, даже в случае отказа принудительная вакцинация не допускается.
- Что касается недопуска детей в учебные заведения – ЕСПЧ указал, что эти последствия имеют лишь защитный характер.
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