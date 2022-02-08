Есть 2 причины, – Ляшко объяснил, почему в Украине сократили срок самоизоляции

В Министерстве здравоохранения сообщили, что срок самоизоляции при COVID-19 сократили. Теперь он составляет до 5 дней от первых симптомов или положительного ПЦР-теста.

Почему сократили срок самоизоляции

Хотя раньше выходить из самоизоляции можно было минимум через 10 дней. На это есть несколько причин. Во время брифинга 8 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему в Минздраве приняли такое решение, информирует 24 канал.

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Умеренное количество госпитализированных

Первой причиной глава Минздрава назвал особенности новой волны COVID-19. Говорится о росте количества инфицированных и умеренном количестве госпитализированных.

Поэтому основной удар на себя берут врачи и работники первичной медицинской помощи.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Именно поэтому было рекомендовано сокращение минимальной длительности лечения бессимптомных пациентов до 5 дней от даты появления первых симптомов или даты взятия материала на исследование".

Как он пояснил, это позволит сократить срок пребывания под медицинским наблюдением пациентов, имеющих легкое течение болезни.

Какова статистика коронавируса в Украине

За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине зарегистрировали 34 353 больных коронавирусом. За этот же период в больницы госпитализировали 2 168 человек. К сожалению, еще 255 больных умерли. При этом выздоровели 15 193 пациента. За все время пандемии в стране подтвердили 4 341 790 случаев заражения коронавирусом. 3 696 285 пациентов выздоровели, но вместе с тем болезнь унесла жизни 101 647 человек.

Омикрон имеет более короткий инкубационный период

Вместе с тем, второй причиной для сокращения срока самоизоляции является то, что Омикрон имеет значительно меньший инкубационный период, по сравнению с другими вариантами вируса. У Омикрона он составляет 3 дня.

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Большинство случаев передачи этого штамма происходит за 1–2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2–3 дня после их появления.

Тогда как этот период составляет 5 дней у оригинального штамма из Уханя, штамма Дельта – 4 дня.

Сразу 2 новых исследования показали, что зараженные штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штамм Дельта.

Согласно исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

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Ученые обнаружили, что COVID-штамм Омикрон более заразный, чем другие варианты, однако он вызывает меньше госпитализаций и реже приводит к осложнениям.