Есть 3 категории, которые должны прививаться или уволиться, – журналист о вакцинации во Франции

Вакцинация во Франции распространяется и становится обязательной. Некоторые граждане из-за своей профессии обязаны пройти иммунизацию.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист и политик Андрей Шкиль, проживающий во Франции. По его словам, есть 3 основные категории профессий, которые часто контактируют с людьми.

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Кто должен прививаться

Журналист сообщил, что во Франции прежде всего вакцинировать необходимо таких граждан:

медиков;

пожарных;

полицейских.

Эти 3 категории должны либо обязательно прививаться, либо увольняться с работы и менять профиль,

– подчеркнул Шкиль.

Франция поощряет к вакцинации

Медийщик подчеркнул, что другие жильцы, сделав прививку, получают так называемый COVID-сертификат. Во Франции этот документ называется санитарным пропуском.

"С ним (сертификатом – 24 канал) можно ходить в кинотеатры, рестораны и ТЦ. Только QR-код. Я захожу и все нормально работает. Меня пускают, и я все могу купить", – рассказал Шкиль.

Французские ПЦР-тесты пока бесплатны

Журналист также акцентировал на том, что вакцинированные люди должны делать ПЦР-тесты. "Таким образом государство поощряет сделать прививку", – пояснил Шкиль.

Тесты были бесплатными, но уже с сентября 2021 года – платные. По словам медийщика, ПЦР-тест действует 72 часа. Через соответствующий промежуток времени снова надо обновить тест, если лицо снова не привилось.

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Шкиль отметил, что жители Франции начали больше вакцинироваться из-за поощрения от страны. Ведь если раньше даже летняя терраса в кафе была свободна для всех, то сейчас – лишь для тех, кто привит.

Начался подъем вакцинации,

– подчеркнул журналист.

ПЦР-тесты каждые 3 дня для школьников

Детей до 12 лет во Франции не вакцинируют, однако рассматривают разные возможности. Одним из таких решений, считает Шкиль, скорее всего будет бесплатный ПЦР-тест для школьников.

"Каждые 3 дня дети будут их делать и таким образом устранится необходимость вакцинирования детей", – подчеркнул журналист.

Андрей Шкиль о темпах вакцинации во Франции: смотрите видео