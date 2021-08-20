Сценарии новой волны
Такой прогноз сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов. И добавил. новая волна может пойти по трем сценариям.
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Он уверен, этого Украине не избежать. Дело в том, что Дельту считают более опасным штаммом, чем уже привычный Альфа.
Поэтому, традиционно есть несколько моделей развития ситуации с эпидемией коронавируса, как подчеркнул Немчинов. Традиционно, это оптимистичная, пессимистичная и посредственная.
Наиболее пессимистичная говорит о начале новой волны в третьей декаде сентября. Впрочем, это при условии, если мы будем игнорировать вакцинацию и не будем придерживаться масочного режима,
– отметил Немчинов.
Между тем, если у нас ежедневно увеличивается количество вакцинированных, соблюдается масочный режим, безопасная дистанция, – тогда можно говорить о более оптимистичном сценарии. Но полностью забыть о пандемии не удастся.
"Мы этого не сможем избежать, как не избежали большинство европейских и североамериканских стран, азиатских стран, где также на достаточно высоком уровне вакцинировали население", – добавил министр.
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Он отметил, что заболевание омолаживается, а в Украине уже вакцинируют подростков, потому что штамм Дельта, в частности, поражает и молодое поколение.
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