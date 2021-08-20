Есть 3 сценария, – Немчинов назвал дату, когда ждать новую волну коронавируса

На Украине неизбежно надвигается новая волна коронавируса, вызванная штаммом Дельта. По наихудшему сценарию это произойдет уже в начале осени.

Сценарии новой волны

Такой прогноз сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов. И добавил. новая волна может пойти по трем сценариям.

Внимание COVID-19 за сутки заболели 1 600 украинцев, больше трети – в больницах

Он уверен, этого Украине не избежать. Дело в том, что Дельту считают более опасным штаммом, чем уже привычный Альфа.

Поэтому, традиционно есть несколько моделей развития ситуации с эпидемией коронавируса, как подчеркнул Немчинов. Традиционно, это оптимистичная, пессимистичная и посредственная.

Наиболее пессимистичная говорит о начале новой волны в третьей декаде сентября. Впрочем, это при условии, если мы будем игнорировать вакцинацию и не будем придерживаться масочного режима,

– отметил Немчинов.

Между тем, если у нас ежедневно увеличивается количество вакцинированных, соблюдается масочный режим, безопасная дистанция, – тогда можно говорить о более оптимистичном сценарии. Но полностью забыть о пандемии не удастся.

"Мы этого не сможем избежать, как не избежали большинство европейских и североамериканских стран, азиатских стран, где также на достаточно высоком уровне вакцинировали население", – добавил министр.

Важно В Тернопольской области от штамма коронавируса Дельта умерла женщина

Он отметил, что заболевание омолаживается, а в Украине уже вакцинируют подростков, потому что штамм Дельта, в частности, поражает и молодое поколение.

Количество выявленных случаев штамма коронавируса Дельта в Украине возросло вдвое. В стране зарегистрировали уже больше 300 инфицированных этим вариантом вируса.Ученые из Национальной академии наук Украины отметили, что точное количество инфицированных штаммом Дельта в стране – неизвестно.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала