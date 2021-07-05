Чтобы украинцы вышли на коллективный иммунитет, надо вакцинировать не менее 10 миллионов человек. В Минздраве хотят достичь этого минимум до конца лета 2021 года. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Коллективный иммунитет

В ведомстве подчеркнули, что работают максимально активно, чтобы нарастить скорость по всем фронтам: в центрах массовой вакцинации, мобильных бригадах. Это тяжелая работа не только на уровне Минздрава.

Работаем днем и ночью, планируем логистику, как развести, подготовить персонал. Есть четкий план, как выполнить эти 10 миллионов прививок. Надеемся, что у нас получится,

– отметил Кузин.

Впрочем, он не надеялся бы на коллективный иммунитет слишком сильно. Количество украинцев, переболевших, не слишком велико.

"Простая математика показывает, что это примерно 2,5 миллиона человек. Мы имеем предварительные цифры исследования по определению тех, кто переболел", – добавил он.

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Что говорит статистика

Поэтому, если 32% людей уже имеют иммунитет. Если еще и сделают 10 миллионов прививок, и, учитывая текущие темпы вакцинации в осенний период выйдем где-то на 50 – 60% иммунитета.

Однако, по словам главного санврача, – это недостаточный показатель. ВОЗ говорит о 75 – 80 % – как старт, чтобы мы могли говорить о более-менее сформированном коллективном уровне ответа. Поэтому, скорее всего, мы столкнемся с осенней волной. А к коллективному иммунитету подойдем ближе к концу 2021 года.