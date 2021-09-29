Об этом в эфире 24 канала рассказал исполняющий обязанности гендиректора Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Иван Задворных. Механизм действия лекарственных средств заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки – это делает невозможным попадание вируса в клетку человека и нейтрализует его действие.

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Bamlanivimab и Etesevimab – уколы

Соответствующие препараты будут способствовать предотвращению возникновения COVID-19. Иван Задворных отметил, что в сентябре 2021 года рабочая группа при Минздраве Украины обновила протокол оказания медицинской помощи при лечении коронавируса. Bamlanivimab и Etesevimab включили в протокол лечения.

"Bamlanivimab и Etesevimab предусмотрены для больных, имеющих легкую и среднюю степень заболевания, которые не нуждаются в кислородной поддержке. Начиная с 12 лет", – пояснил исполняющий обязанности гендиректора Директората фармацевтического обеспечения Минздрава.

Соответствующие лекарственные средства предназначены исключительно для внутривенного введения – это уколы, рассказал Задворных. Есть рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам о порядке применения.

У нас (в Украине – 24 канал) сейчас проходят клинические исследования Etesevimab – находятся на первой фазе. Данные по испытанию этих лекарственных средств в США у нас отсутствуют. Иван Задворных Исполняющий обязанности гендиректора Директората фармацевтического обеспечения Минздрава

Минздрав может рассмотреть вариант постоянного снабжения

Препараты в Украине пока не использовали, ведь их только доставили и развозят по регионам.

В ответ на вопрос о том, будет ли Минздрав подписывать контракт на постоянные поставки в случае того, если Bamlanivimab и Etesevimab покажут результат и действительно будут действенными, Задворных сказал: "Думаю, МЗ однозначно рассмотрит такой вариант".

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"Уже есть некоторые данные об эффективности, поскольку они были уже одобрены к экстренному применению. Но мы также будем использовать эти лекарственные средства и уже по результатам будет принято решение о заключении дальнейших контрактов", – отметил Иван Задворных.

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