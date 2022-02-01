Есть ли польза от фитнес-тренеров

Ученые выяснили, как мониторинг физической активности влияет на жизнь, умеренные и интенсивные упражнения, а также на время без спорта.

Новое исследование фитнес-браслетов

Ученые проанализировали данные 121 рандомизированного контрольного испытания и 141 сравнительного исследования. Так, использование фитнес-приложений продлило ежедневную прогулку на 1235 шагов в день, а умеренная и интенсивная нагрузка – на 48,5 минут в неделю.

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Эксперты проанализировали базы данных Embase, MEDLINE, SPORTDiscus, CINAHL и Кокрановского центрального регистра контролируемых исследований. Двое независимых ученых извлекли данные и оценили риск систематических ошибок. Для синтеза результатов использовали метаанализ случайных эффектов.

Эти результаты очень важны с точки зрения мониторинга здоровья и уменьшения риска заболеваний, особенно среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни,

– считают авторы исследования

Фитнес гаджеты помогают увеличить активность

Телефоны с приложениями, смарт часы или фитнес-трекеры потенциально могут использоваться как посредники для изменения поведения людей. Устройства дешевые, простые и инновационные. Теперь известно, что они эффективно и безопасно мотивируют людей к большему движению, отметили ученые.

Четкие цели, добавление стимулов и некоторая ответственность с помощью спорт-трекера могут реально заставить нас двигаться.