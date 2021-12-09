Есть ли штамм коронавируса Омикрон в Украине: отчет Минздрава

В настоящее время миром активно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон из ЮАР. В Минздраве рассказали, обнаружили ли новый вариант COVID-19 в Украине.

В Украине пока не зафиксировали больных со штаммом коронавируса Омикрон. Об этом на брифинге 9 декабря рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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По состоянию на 9 декабря случаев заболевания в Украине указанным штаммом не выявлено,

– заявил Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что Украина использует ПЦР-системы, чувствительность которых не должна быть снижена к новым штаммам коронавируса, в том числе и к Омикрону.

Как в Украине выявляют новые штаммы коронавируса

Все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении коронавируса, подлежат обязательному секвенированию. Именно это помогает выявлять новые штаммы коронавируса.

Также секвенируют образцы людей, которые:

вернулись из-за границы,

проживают в районах с сильной вспышкой болезни,

Какой штамм COVID-19 сейчас доминирует в Украине

Все исследованные образцы свидетельствуют о том, что в каждом регионе страны распространяется штамм коронавируса Дельта.

В интервью 24 каналу Виктор Ляшко рассказал о штамме Омикрон и 1000 гривен за вакцинацию

: появление штамма Омикрон свидетельствует, что вакцинация против коронавируса – необходима. Ведь новые мутации появляются там, где низкий охват вакцинации.