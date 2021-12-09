Есть ли штамм коронавируса Омикрон в Украине: отчет Минздрава
Источник:24 канал
В настоящее время миром активно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон из ЮАР. В Минздраве рассказали, обнаружили ли новый вариант COVID-19 в Украине.
В Украине пока не зафиксировали больных со штаммом коронавируса Омикрон. Об этом на брифинге 9 декабря рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
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По состоянию на 9 декабря случаев заболевания в Украине указанным штаммом не выявлено,
– заявил Игорь Кузин.
Он подчеркнул, что Украина использует ПЦР-системы, чувствительность которых не должна быть снижена к новым штаммам коронавируса, в том числе и к Омикрону.
Как в Украине выявляют новые штаммы коронавируса
Все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении коронавируса, подлежат обязательному секвенированию. Именно это помогает выявлять новые штаммы коронавируса.
Также секвенируют образцы людей, которые:
- вернулись из-за границы,
- проживают в районах с сильной вспышкой болезни,
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Все исследованные образцы свидетельствуют о том, что в каждом регионе страны распространяется штамм коронавируса Дельта.Кузин подчеркнул: появление штамма Омикрон свидетельствует, что вакцинация против коронавируса – необходима. Ведь новые мутации появляются там, где низкий охват вакцинации.
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