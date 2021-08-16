Есть ли смысл делать тест на антитела, если вы вакцинированы: в НСЗУ дали четкий ответ

Вакцинация в Украине набирает обороты. Вместе с тем у многих возникает много вопросов. Один из них – нужно ли делать тесты на антитела после вакцинации.

В Национальной службе здоровья Украины ответили, есть ли смысл тестироваться, чтобы узнать о наличии антител в организме человека. Также там отметили, что такие тесты не стандартизированы.

Важно Кузин сообщил, когда украинцев будут повторно вакцинировать от COVID-19

Тестирование после вакцинации: да или нет

То есть, различные лаборатории применяют различные методы исследования, единицы измерения, тест-системы различной точности и чувствительности, различное оборудование. Поэтому такие тесты часто дают разные и крайне неточные результаты.

Антитела не единственное звено защиты от COVID-19. Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и который тест на антитела не определит,

– отметили там.

Это значит, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету.

"Или наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета", – добавили в НСЗУ.

Поэтому узнавать с помощью тестов на антитела, есть ли у вас иммунная защита от коронавируса, не нужно, потому что это не имеет смысла, отметили в ведомстве.

Темпы вакцинации в Украине: последние новости