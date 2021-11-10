Понимание того, как SARS-CoV-2 передается от одного человека к другому, было ключом к тому, как остановить распространение болезни. В конце концов оказалось, что концентрация вирусных частиц плюс длительность контакта с этими частицами и определяют воздействие на человека.

Важно Что делать, если пропустили вторую дозу вакцины против коронавируса

Как распространяется коронавирус

Ученые объяснили, что вирус в основном передается через вдыхание частиц, содержащих вирус (а не через контактные поверхности). А способность этих частиц к инфицированию зависит как от окружающей среды, так и от уникальной физиологии человека.

Команда пришла к выводу, что вирусная доза или количество инфекционного вируса, который передается от одного человека к другому, не влияет на тяжесть заболевания.

Внимание! С практической точки зрения это означает, что человек, который вдыхает большее количество инфекционных частиц, не обязательно будет испытывать более тяжелую болезнь, чем человек, инфицированный меньшим количеством. Однако вероятность заражения может возрастать с увеличением этой "дозы".

Что может снизить риск заражения

Ученые сделали важный вывод, хотя и очевидный. Они еще раз подчеркнули, что ряд мер, таких как ношение масок, могут снизить риск заражения. Однако, вероятно, не повлияют на тяжесть заболевания в случае инфицирования.

Впрочем, специалисты до сих пор продолжают исследовать болезнь, чтобы понять больше методов, как ее эффективно побороть. Сейчас лучший способ уберечься от инфицирования и смерти – это вакцинироваться.