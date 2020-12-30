О кислороде в больницах, введение карантина в Украине и новом пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 – в интервью Bihus.Info рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также он объяснил, почему по статистике все хорошо, но госпитализироваться с коронавирусом проблема. Об этом читайте на 24 канале.

Важно Когда будет новый пик заболеваемости COVID-19: Ляшко озвучил прогноз

Справляется ли система с COVID-19

Если брать по 10-балльной шкале, где 10 – это полный коллапс, мы сейчас на каком пункте?

Мы где-то 5 – 6.

Оптимистично.

Но опять же, кто ближе к 0, а кто-то к 10, это все зависит. Потому что нельзя говорить – коллапс медицинской системы. Он имеет определенные узкие такие "горлышки". Первое – это экстренная медицинская помощь. С момента значительного роста количества случаев болезни время приезда скорой увеличилось, и при перевозке больного коронавирусом увеличилось в разы.

В среднем больного везут около 40 – 60 минут. Почему так происходит? Потому что его не могут привезти в первую ближайшую больницу. Его везут в больницу, которая перепрофилирована, где могут спасти жизнь. После инфекционного больного обрабатывается машина, где-то 45 минут.

Реальна ли статистика Минздрава

Никто не видит сейчас проблемы в том, что долго везут в больницу. А в том, что госпитализировать иногда нельзя. Как вообще коррелируется официальная статистика Минздрава, по которой у нас заполняемость 52% с невозможностью госпитализироваться, с необходимостью ждать несколько дней.

Не буду отрицать, поскольку реально такие факты есть. О них сообщают Министерству здравоохранения и мне лично тоже. Но в целом по стране нет такой уж глобальной проблемы, не должно быть.

Есть вопрос заполненности больниц. Например, есть больница, которую все считают топовой, все хотят в нее госпитализироваться. Там есть 100 коек и все они могут быть заполнены. И когда человек обращается и хочет именно в эту больницу, такие случаи есть.

По состоянию на данный момент я захожу в официальную статистику Минздрава. В Киеве средняя загруженность больниц на уровне, кажется, 70%. Почему мы видим места в официальной статистике, и люди говорят о невозможности госпитализации в реальности. Это вряд ли единичные случаи, если мы говорим о нескольких случаях в день в одном городе.

Минздрав не рисует эту статистику, эти цифры. Они приходят в электронном инструменте наверх. В больницах непосредственно заполняют Med Data – программу, которая заполняется по кроватям, по обеспеченности кислородом и средствами индивидуальной защиты.

Мы видим каждую конкретную больницу. Например, есть Одесский центр социально значимых болезней. 260 коек стоит у нас, 30 больных. То есть сколько свободных коек? Огромное количество – более 80%. Разбираемся с главным врачом, он говорит: да, это потенциально будет 260, сейчас 50, все обеспечены кислородом, этих 210 – сейчас завершаем ремонт.

Говорю, а зачем они сейчас там стоят? На них нельзя сейчас госпитализировать человека. "Нельзя – техническая ошибка, убираем". И вот такие технические ошибки вылавливаются. Но опять же, почему-то на национальном уровне, этого не должно быть. У министерства не такая функция – вылавливать технические ошибки непосредственно в учреждениях здравоохранения.

Вы же понимаете, что в упрощенном виде ваш ответ звучит так: у Минздрава нет реальной статистики.

Вопрос открытых данных и вопрос в том, что надо уже какую-то нести ответственность за информацию. Мы оперируем цифрами, которые нам дают из низов, анализируем их и прогнозы делаем по ним.

Почему у нас обнаружили такое, что министр поехал в Житомир, я в Черкассы, Микитчак (первый заместитель главы Минздрава) ездила по Киевской области? Это опять же, когда отменился карантин и у нас были прогнозы кроватей, кроватей с кислородом и количества больных. Когда мы говорим, что в декабре система здравоохранения справится. Потому что нам надо, чтобы были правдивые цифры. Потому сообщений, о которых вы говорите, что вот так было до нашего выезда, достаточно большое количество.

Вы мне сейчас доказываете, что министерство все рассчитывает верно, просто ложные цифры дают из больниц ...

Мы реально не манипулируем цифрами. Вот какая цифра, такую ​​мы и даем.

А мне как потенциально больному абсолютно фиолетово ...

Вам как гражданину и должно быть абсолютно фиолетово. Потому что вам должны предоставить медицинскую помощь и кислород должен быть в больнице, которая стоит в зоне вашего проживания. Вы голосуете за мэра, за районный совет и финансирование и получение собственно коммуналки и материально-технической базы – на органах самоуправления. Мы обеспечиваем покрытие медицинской помощи.

Если больного привезли в больницу, она соответствует требованиям, государство оплачивает 100% его пребывания в больнице с лекарственными средствами. И когда случаются опять же эти случаи, люди показывают счета по 15 – 17 тысяч гривен. Почему так происходит? Поэтому вновь сбоит, и снова барахлит на нижнем уровне.

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