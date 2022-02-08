Есть ли в Украине "брат" Омикрона ВА.2: ответ Минздрава

По состоянию на 8 февраля в Украине подтвердили 830 случаев инфицирования штаммом Омикрон. Речь идет о его "оригинальном подвиде" ВА.1.1.529.

В то же время, по результатам геномного секвенирования, в Украине не обнаружили случаев заболевания подвидом Омикрона ВА.2, который потенциально может быть более заразным.

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В течение 2020 и 2021 годов на территории Украины циркулировали штаммы вирусов, отнесенные к глобальной генетической линии, что происходит из Китая.

Как и любая другая линия, генетическая линия В имеет разновидности,

– говорят в ЦОС.

Какие штаммы обнаружили в Украине

Так, в Украине фиксировали 8 генетических вариантов, среди которых известные нам B.1.1.7 Альфа, B.1.617.2 Дельта и B.1.1.529-like Омикрон.

По данным ЦОЗ, субвариант Омикрона ВА.2 на данный момент в Украине не обнаружен. Это подтверждают данные мирового трекера мутаций COVID-19 Outbreak.info.

Коротко об Омикроне

В общей сложности ВА.2 уже зафиксировали в 67 странах и 42 штатах США.

Ученые обнаружили, что COVID-штамм Омикрон более заразен, чем другие варианты, однако он вызывает меньше госпитализаций и реже приводит к осложнениям.

Сразу 2 новых исследования показали, что зараженные штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта.

Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Кто чаще заражается штаммом Омикрон – видео

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