Есть много молодежи, – врач о росте смертности от COVID-19

Врач-инфекционист Ольга Кобевко заявила, что в Украине фиксируется "сверхвысокий показатель летальности" от коронавируса. По ее словам, среди умерших есть очень много молодежи.

Медик отметила, что количество смертей возросло по сравнению с другими волнами в два – три раза. Об этом она сообщила в интервью 24 каналу.

Читайте также За сутки от коронавируса умерло рекордное количество жителей Украины

Ольга Кобевко пояснила, что раньше фиксировали максимум 9 человек, которые умирали от COVID-19 за сутки. Это было очень редко, обычно 5 – 6 человек. На сегодня фиксируется от 18 до 23 летальных исходов за 24 часа.

Это очень сложные и высокие показатели. Кстати, много молодежи. Поэтому, мы уже в проблемной ситуации,

– добавила врач-инфекционист.

Ситуация с коронавирусом в Украине

заболели 2 803 159 человек:

выздоровели 2 390 112 пациентов;

умерли 64 936 граждан.