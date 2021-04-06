В Украине за сутки выявляют более 10 тысяч больных коронавирусом. Есть надежда, что уже через 1 – 2 недели эта статистика значительно снизится. Весенняя волна COVID-19 станет менее опасной.

Такое мнение высказал эксперт Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он отметил, что динамика по госпитализации соответствует динамике заболеваемости.

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"Сейчас уже в течение недели мы имеем хорошую надежду на стабилизацию. Скорость роста новых госпитализированных уменьшилась в 2 – 3 раза", – сказал Ганиченко.

По его словам, в первый месяц весенней волны в Украине фиксировали рост заболеваемости на 20%.

Сейчас – 5%. Этот показатель стабилизировался. Рост продолжается, но медленнее. Это может означать, что стабилизация наступит в ближайшее время – через 1 – 2 недели,

– заверил Ганиченко.

Пессимистический сценарий

Однако существует и пессимистический сценарий. "Заболеваемость может увеличиваться в течение мая, это из-за новых вариантов вируса, которые являются более распространенными", – пояснил эксперт.

Он отметил, что британский и южноафриканский штамм обнаружили во всех регионах Украины. Однако это можно предотвратить, если вовремя вводить адаптивный карантин в регионах.

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