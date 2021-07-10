В то же время точное количество таких больных в Минздраве пока назвать не могут. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач.

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Скорее всего, на следующей неделе (с 12 июля – 24 канал) мы уже получим финальное подтверждение новых образцов, там уже есть подозрения Дельты,

– отметил он.

Заместитель министра здравоохранения Украины отметил, что из-за этого, скорее всего, соответствующие показатели заболеваемости будут обновляться.

Обратите внимание! Ранее Кузин предостерегал, что из-за Дельты количество больных в Украине может быть на 30 – 40% выше, чем осенью 2020 года. Правда, при наихудшем сценарии.

Первые случаи в Украине

Впервые случаи заражения коронавирусом штамма Дельта в Украине подтвердили еще в конце июня. Его подцепили 66-летняя женщина и ее ребенок, которые вернулись из России.

Штамм Дельта: что стоит знать

Этот штамм COVID-19 впервые обнаружили в Индии, именно поэтому его также называют индийским. Его уже зафиксировали в более 100 странах мира.

Ученые выяснили, что этот штамм коронавируса может снижать естественный иммунитет организма после перенесенной болезни на 60%.

Для тех, кто приезжает в Украину из стран со значительным распространением опасного штамма (Португалии, России, Великобритании, Индии) накануне обновили правила въезда.



Штамм коронавирус Дельта – что стоит знать / Источник: МОЗ/ Инфографика 24 канала