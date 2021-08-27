По словам Кузина, чаще всего люди инфицируются коронавирусом на больших домашних праздниках, но не соблюдают правила эпидемиологической безопасности. Также высокий уровень инфицироваться в рабочих коллективах и на отдыхе за границей.
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Наибольший риск инфицироваться – в закрытом пространстве, – Кузин
Риск заразиться в открытом пространстве гораздо меньше, чем в закрытом. В метро надо использовать маски. Но празднование любого праздника – это ответственность каждого украинца,
– отметил Кузин.
Главный санврач не исключает, что шансы подхватить коронавирус есть и в религиозных заведениях. Ведь в храмах часто не соблюдаются меры безопасности. По словам Кузина, в четырех областях действует пилотный проект, где с религиозными лидерами ищут контактных лиц, общавшихся с инфицированными.
Публичные мероприятия на День Независимости были разрешены
О массовых празднованиях на День Независимости в Украине, то их проводить можно было – пока вся страна в зеленой зоне.
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Какова ситуация с коронавирусом в Украине?В Украине зафиксировали 2 миллиона 280 тысяч 203 случая коронавируса, преодолели болезнь более 2 миллионов 204 тысяч больных. Умерли 53 603 человека. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 2032 человек, умерли 66 пациентов.