Есть три места, где люди чаще всего инфицируются коронавирусом, – Кузин

Главный санврач Игорь Кузин убежден, что третья волна коронавируса обязательно дойдет к Украине. Пока все области находятся в зеленой зоне, но есть три места, где чаще всего можно подхватить болезнь.

По словам Кузина, чаще всего люди инфицируются коронавирусом на больших домашних праздниках, но не соблюдают правила эпидемиологической безопасности. Также высокий уровень инфицироваться в рабочих коллективах и на отдыхе за границей.

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Наибольший риск инфицироваться – в закрытом пространстве, – Кузин

Риск заразиться в открытом пространстве гораздо меньше, чем в закрытом. В метро надо использовать маски. Но празднование любого праздника – это ответственность каждого украинца,

– отметил Кузин.

Главный санврач не исключает, что шансы подхватить коронавирус есть и в религиозных заведениях. Ведь в храмах часто не соблюдаются меры безопасности. По словам Кузина, в четырех областях действует пилотный проект, где с религиозными лидерами ищут контактных лиц, общавшихся с инфицированными.

Публичные мероприятия на День Независимости были разрешены

О массовых празднованиях на День Независимости в Украине, то их проводить можно было – пока вся страна в зеленой зоне.

Кузин убежден, что Украине таки придется столкнуться с третьей волной коронавируса, поскольку новые вспышки есть в большинстве европейских стран. Готовиться надо на ноябрь.

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