Есть условие: Степанов рассказал, как Украине победить пандемию COVID-19
Победить коронавирус в Украине можно лишь при одном условии: провакцинировав 60% населения. Первыми планируют прививать людей, которые относятся к группе риска.
Источник:24 канал
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов выступил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
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Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан бесплатной и безопасной вакциной,
– подчеркнул Степанов.
По словам чиновника, именно это поможет победить пандемию в Украине.
Степанов также отметил, что в Европе Украина занимает 34 место по уровню смертности. Это гораздо более оптимистичные показатели, чем, в частности, в Великобритании и Франции.
Вакцинация в Украине: последние новости
- Владимир Зеленский заявил, что для вакцинированных украинцев будут отменять карантинные ограничения.
- Сам глава государства планирует вакцинироваться вместе с военными – как главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Зеленского могут вакцинировать препаратом от Pfizer.
- Сейчас в Украину будут доставлять вакцину сразу 4 производителей – Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
Как будет происходить вакцинация в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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