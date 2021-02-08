Победить коронавирус в Украине можно лишь при одном условии: провакцинировав 60% населения. Первыми планируют прививать людей, которые относятся к группе риска.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов выступил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан бесплатной и безопасной вакциной,

– подчеркнул Степанов.

По словам чиновника, именно это поможет победить пандемию в Украине.

Степанов также отметил, что в Европе Украина занимает 34 место по уровню смертности. Это гораздо более оптимистичные показатели, чем, в частности, в Великобритании и Франции.

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Как будет происходить вакцинация в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала