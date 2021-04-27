Министр здравоохранения отметил, что на производство украинской вакцины выделили 100 миллионов гривен. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода Слова".

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Есть уже два кандидата на вакцину. Один из них проводит научные разработки, которые уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все эти доклинические фазы для того, чтобы выйти на клиническую фазу,

– сказал глава Минздрава.

Максим Степанов заметил, что у второго кандидата другой формат научной разработки: "Мы также считаем, что это может быть кандидат на вакцину".

Он добавил, что для продолжения производства в бюджете предусмотрели создание так называемого биокластера на строительство лаборатории, которая нужна в Украине, на финансирование этих разработок.

"Понятно, что этих денег – 100 миллионов гривен – недостаточно и придется добавлять деньги", – подытожил министр.

Обратите внимание! На днях количество больных коронавирусом в Украине превысило отметку в 2 миллиона человек.

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