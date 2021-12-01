Что обнаружили ученые

Большое популяционное исследование ученых из Великобритании показало, что риски заболеть снижаются еще больше, если такие люди также страдают астмой.

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Кроме того, это исследование не выявило связи между рисками инфицирования в зависимости от возраста или пола, хотя предварительные данные указывали на более высокие риски у пожилых людей и мужчин.

В то же время азиатская этническая принадлежность, ожирение, перенаселенность домохозяйств, общение в помещениях людей из разных семей – имеют связь с повышенным риском развития COVID-19.

Как проводили исследования

Исследователи собрали подробную информацию о потенциальных факторах риска инфицирования среди взрослого населения Великобритании в период с мая 2020 года по февраль 2021 года.

Все участники предоставили информацию о своем возрасте, домашних условиях, работе, образе жизни, весе, росте, давних медицинских состояниях, использовании лекарств, вакцинационном статусе, диете и потреблении добавок.

Отвечали критериям ученых 15 227 человек, они ежемесячно проходили анкетирование.

Детали: средний возраст участников был 59 лет. 70% составляли женщины. 95% определили свое этническое происхождение как белые.

В целом, 446 участников, то есть почти 3% имели, по крайней мере, один эпизод подтвержденной инфекции COVID-19, в течение периода исследования, 32 участника нуждались в госпитализации во время течения коронавирусной болезни.

В ходе исследования ученые увидели, что некоторые факторы независимо связаны с повышением вероятности развития COVID-19.

Какие закономерности выявили

У людей азиатского этнического происхождения вероятность заразиться более чем в два раза выше.

Чем больше людей живет в одном доме и чем больше количество посещений закрытых общественных мест, тем выше вероятность заражения.

Важное открытие! В то же время атопическое (вызванное аллергенами) заболевание, которое включает экзему/дерматит и сенную лихорадку/аллергический ринит, было независимо связано с 23% меньшими шансами развития инфекции, чем у людей без атопического заболевания или астмы.

Риски заражения COVID-19 среди людей с астмой

А среди тех, кто болел атопическим заболеванием и астмой, риск был еще ниже – на 38%

Также, ученые отметили, что прием иммунодепрессантов также был связан с уменьшением на 53% шансов заражения COVID-19.

Но возраст, пол, другие заболевания, диета и прием добавок не были связаны с риском заражения.