Что обнаружили ученые

Большое популяционное исследование ученых из Великобритании показало, что риски заболеть снижаются еще больше, если такие люди также страдают астмой.

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Кроме того, это исследование не выявило связи между рисками инфицирования в зависимости от возраста или пола, хотя предварительные данные указывали на более высокие риски у пожилых людей и мужчин.

В то же время азиатская этническая принадлежность, ожирение, перенаселенность домохозяйств, общение в помещениях людей из разных семей – имеют связь с повышенным риском развития COVID-19.

Как проводили исследования

  • Исследователи собрали подробную информацию о потенциальных факторах риска инфицирования среди взрослого населения Великобритании в период с мая 2020 года по февраль 2021 года.
  • Все участники предоставили информацию о своем возрасте, домашних условиях, работе, образе жизни, весе, росте, давних медицинских состояниях, использовании лекарств, вакцинационном статусе, диете и потреблении добавок.

Отвечали критериям ученых 15 227 человек, они ежемесячно проходили анкетирование.

В целом, 446 участников, то есть почти 3% имели, по крайней мере, один эпизод подтвержденной инфекции COVID-19, в течение периода исследования, 32 участника нуждались в госпитализации во время течения коронавирусной болезни.

В ходе исследования ученые увидели, что некоторые факторы независимо связаны с повышением вероятности развития COVID-19.

Какие закономерности выявили

  • У людей азиатского этнического происхождения вероятность заразиться более чем в два раза выше.
  • Чем больше людей живет в одном доме и чем больше количество посещений закрытых общественных мест, тем выше вероятность заражения.

Риски заражения COVID-19 среди людей с астмой

А среди тех, кто болел атопическим заболеванием и астмой, риск был еще ниже – на 38%

Также, ученые отметили, что прием иммунодепрессантов также был связан с уменьшением на 53% шансов заражения COVID-19.

Но возраст, пол, другие заболевания, диета и прием добавок не были связаны с риском заражения.

Какаие ограничения исследования?


Среди недостатков исследования стоит отметить отсутствие надзора за тестированием мазков и использование результатов рутинных тестов, которые обычно были вызваны симптомами, поэтому потенциально можно было пропустить тех, кто болел бессимптомно.