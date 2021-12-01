Что обнаружили ученые
Большое популяционное исследование ученых из Великобритании показало, что риски заболеть снижаются еще больше, если такие люди также страдают астмой.
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Кроме того, это исследование не выявило связи между рисками инфицирования в зависимости от возраста или пола, хотя предварительные данные указывали на более высокие риски у пожилых людей и мужчин.
В то же время азиатская этническая принадлежность, ожирение, перенаселенность домохозяйств, общение в помещениях людей из разных семей – имеют связь с повышенным риском развития COVID-19.
Как проводили исследования
- Исследователи собрали подробную информацию о потенциальных факторах риска инфицирования среди взрослого населения Великобритании в период с мая 2020 года по февраль 2021 года.
- Все участники предоставили информацию о своем возрасте, домашних условиях, работе, образе жизни, весе, росте, давних медицинских состояниях, использовании лекарств, вакцинационном статусе, диете и потреблении добавок.
Отвечали критериям ученых 15 227 человек, они ежемесячно проходили анкетирование.
В целом, 446 участников, то есть почти 3% имели, по крайней мере, один эпизод подтвержденной инфекции COVID-19, в течение периода исследования, 32 участника нуждались в госпитализации во время течения коронавирусной болезни.
В ходе исследования ученые увидели, что некоторые факторы независимо связаны с повышением вероятности развития COVID-19.
Какие закономерности выявили
- У людей азиатского этнического происхождения вероятность заразиться более чем в два раза выше.
- Чем больше людей живет в одном доме и чем больше количество посещений закрытых общественных мест, тем выше вероятность заражения.
Риски заражения COVID-19 среди людей с астмой
А среди тех, кто болел атопическим заболеванием и астмой, риск был еще ниже – на 38%
Также, ученые отметили, что прием иммунодепрессантов также был связан с уменьшением на 53% шансов заражения COVID-19.
Но возраст, пол, другие заболевания, диета и прием добавок не были связаны с риском заражения.
Какаие ограничения исследования?
Среди недостатков исследования стоит отметить отсутствие надзора за тестированием мазков и использование результатов рутинных тестов, которые обычно были вызваны симптомами, поэтому потенциально можно было пропустить тех, кто болел бессимптомно.