Есть заболевания, которые уменьшают риск инфицирования коронавирусом

Люди с предрасположенностью к аллергическим состояниям, таким как сенная лихорадка, ринит и атопическая экзема, вероятно, имеют более низкие риски заражения коронавирусом.

Что обнаружили ученые

Большое популяционное исследование ученых из Великобритании показало, что риски заболеть снижаются еще больше, если такие люди также страдают астмой.

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Кроме того, это исследование не выявило связи между рисками инфицирования в зависимости от возраста или пола, хотя предварительные данные указывали на более высокие риски у пожилых людей и мужчин.

В то же время азиатская этническая принадлежность, ожирение, перенаселенность домохозяйств, общение в помещениях людей из разных семей – имеют связь с повышенным риском развития COVID-19.

Как проводили исследования

Исследователи собрали подробную информацию о потенциальных факторах риска инфицирования среди взрослого населения Великобритании в период с мая 2020 года по февраль 2021 года.

Все участники предоставили информацию о своем возрасте, домашних условиях, работе, образе жизни, весе, росте, давних медицинских состояниях, использовании лекарств, вакцинационном статусе, диете и потреблении добавок.

Отвечали критериям ученых 15 227 человек, они ежемесячно проходили анкетирование.

: средний возраст участников был 59 лет. 70% составляли женщины. 95% определили свое этническое происхождение как белые.

В целом, 446 участников, то есть почти 3% имели, по крайней мере, один эпизод подтвержденной инфекции COVID-19, в течение периода исследования, 32 участника нуждались в госпитализации во время течения коронавирусной болезни.

В ходе исследования ученые увидели, что некоторые факторы независимо связаны с повышением вероятности развития COVID-19.

Какие закономерности выявили

У людей азиатского этнического происхождения вероятность заразиться более чем в два раза выше.

Чем больше людей живет в одном доме и чем больше количество посещений закрытых общественных мест, тем выше вероятность заражения.

Риски заражения COVID-19 среди людей с астмой

В то же время атопическое (вызванное аллергенами) заболевание, которое включает экзему/дерматит и сенную лихорадку/аллергический ринит, было независимо связано с 23% меньшими шансами развития инфекции, чем у людей без атопического заболевания или астмы.

А среди тех, кто болел атопическим заболеванием и астмой, риск был еще ниже – на 38%

Также, ученые отметили, что прием иммунодепрессантов также был связан с уменьшением на 53% шансов заражения COVID-19.

Но возраст, пол, другие заболевания, диета и прием добавок не были связаны с риском заражения.