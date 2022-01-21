Естественный иммунитет лучше защищает от Дельты, чем вакцинация, но это не касается Омикрона

Люди, которые переболели COVID-19, могут иметь лучшую защиту против штамма Дельта, чем те, кто только вакцинировался. Впрочем, естественный иммунитет может стоить слишком дорого.

Представители здравоохранения Калифорнии и Нью-Йорка опубликовали исследование о том, что наиболее защищенными от Дельты являются люди, которые и переболели, и вакцинировались против COVID-19.

Однако это не касается штамма Омикрон, который в настоящее время составляет 99,5% случаев коронавируса в США.

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В то же время самую низкую защиту имеют те, кто не переболел и не получил ни одной прививки против COVID-19.

Результаты анализа базируются на данных пациентов, которые заразились коронавирусом с мая по ноябрь 2021 года, когда доминантным вариантом был штамм Дельта.

Что увидели ученые

Следовательно, ученые установили, что среди людей, которые переболели, было меньше случаев COVID-19, чем среди тех, которые были вакцинированы.

Эти данные были совершенно другими, когда доминировал вариант Альфа.

К варианту Дельта вакцинация против COVID-19 давала лучшую защиту от инфицирования в будущем, чем выживание после предыдущей инфекции,

– сказал доктор Силк.

Однако, как только доминировать в США начал штамм Дельта, "выживание после предыдущей инфекции начало обеспечивать большую защиту от последующей инфекции, чем вакцинация".

Кроме того, ученые отметили, что получение иммунитета вследствие естественного заражения несет огромные риски для здоровья и жизни человека.

Бустер против Омикрона

В центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отметили, что вакцинация остается самой безопасной и эффективной против COVID-19.

О вакцинации как самом безопасном способе защиты от коронавируса также утверждает государственный эпидемиолог Департамента общественного здоровья Калифорнии Эрика Пан.

По ее словам, последние данные относительно очень заразного варианта Омикрон показывают, что бустерная прививка обеспечивает значительную дополнительную защиту от заражения, госпитализации и смерти.

CDC продолжает изучать влияние вакцинации, ревакцинации и предшествующего заражения на человека во время вспышки Омикрона и планирует предоставить дополнительные отчеты позже.

Напомним, чешская певица Хана Хорка умерла, потому что специально заразилась COVID-19, не будучи вакцинированной.

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В ВОЗ считают, что быстрое распространение штамма Омикрон свидетельствует, что те меры, которые работали раньше, не являются эффективными против новых вызовов.

Поэтому эксперты призвали составлять правила въезда в страну, ориентируясь на оценку эпидемических рисков, чтобы избежать дополнительной финансовой загрузки на путешественников. Например, не требовать сертификат о вакцинации, поскольку привитые люди тоже могут быть переносчиками вируса.

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