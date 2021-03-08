В Еврокомиссии ответили на критику, связанную с медленным развертыванием вакцинации от COVID-19 в ЕС. Там пообещали удвоить количество доз COVID-вакцин.

Ожидается, что количество доз вакцины от коронавируса, доступных в странах Европейского союза увеличится до 100 миллионов в месяц с апреля. Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она отметила, что в конце июня количество вакцины должно увеличиться до 300 миллионов доз.

Начиная с апреля, количество может снова удвоиться в соответствии с планами производителей, в том числе и потому, что скоро будут утверждены новые вакцины,

– сказала фон дер Ляйен.

В то же время еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон высказал столь же оптимистичный прогноз. Он добавил, что в ЕС достаточно широкий портфель компаний и заводов, что поможет избежать задержек.

Заметим, что Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцины трех производителей:

от Pfizer/BioNTech;

от Moderna;

от Oxford/AstraZeneca.

Ожидается, что решение по четвертой от американской компании Johnson & Johnson примут уже 11 марта. Ранее правительство Канады одобрило использование вакцины от коронавируса Janssen разработки компании Johnson & Johnson. Страна уже заказала 10 миллионов доз препарата.

Обратите внимание! В Евросоюзе намерены к лету вакцинировать от коронавируса по меньшей мере 70% взрослых людей. Кроме этого, уже к весне прививки получат около 80% медиков и старших соцработников.