Вакцинированным против COVID-19 разрешат въезд в ЕС
Впервые, с начала пандемии, Еврокомиссия решила рекомендовать сертификаты вакцинации.
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Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с необходимыми целями не только для людей, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендуемые дозы вакцины, разрешенной в ЕС,
– говорится в сообщении Еврокомиссии.
Эпидемиологический порог изменят
Кроме того, Комиссия предлагает поднять, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев заболевания COVID-19, которые используются для определения перечня стран, из которых следует разрешить все поездки.
Рекомендация должна позволить Совету расширить этот перечень.
Требования по вакцинации
В заявлении ЕС говорится, что государства-члены должны разрешить въезд в ЕС тем людям, которые получили по крайней мере за 14 дней до прибытия последнюю рекомендованную дозу вакцины, которая получила разрешение на продажу в ЕС.
Государства-члены могут также распространить это на тех, кто привит вакциной, завершив процесс перечня ВОЗ в чрезвычайных ситуациях.
Зеленый сертификат – условие путешествий
В частности, путешественники должны иметь возможность подтвердить свой статус вакцинации цифровым зеленым сертификатом, выданным органами государств-членов на индивидуальной основе, или другим сертификатом, признанным равноценным на основании решения Комиссии об адекватности.
Когда ЕС может принять решение
4 мая состоится первая дискуссия на техническом уровне на заседании Совета по интегрированному реагирования на политический кризис (IPCR), 5 мая состоится обсуждение на заседании послов ЕС.
Напомним, что в настоящее время действует временное ограничение на необязательные поездки в ЕС из многих стран, не входящих в ЕС, на основе рекомендации, согласованной Советом.