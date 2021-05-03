Вакцинированным против COVID-19 разрешат въезд в ЕС

Впервые, с начала пандемии, Еврокомиссия решила рекомендовать сертификаты вакцинации.

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Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с необходимыми целями не только для людей, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендуемые дозы вакцины, разрешенной в ЕС,

– говорится в сообщении Еврокомиссии.

Обратите внимание! В заявлении указано, что разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

Эпидемиологический порог изменят

Кроме того, Комиссия предлагает поднять, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев заболевания COVID-19, которые используются для определения перечня стран, из которых следует разрешить все поездки.

Рекомендация должна позволить Совету расширить этот перечень.

Требования по вакцинации

В заявлении ЕС говорится, что государства-члены должны разрешить въезд в ЕС тем людям, которые получили по крайней мере за 14 дней до прибытия последнюю рекомендованную дозу вакцины, которая получила разрешение на продажу в ЕС.

Государства-члены могут также распространить это на тех, кто привит вакциной, завершив процесс перечня ВОЗ в чрезвычайных ситуациях.

Зеленый сертификат – условие путешествий

В частности, путешественники должны иметь возможность подтвердить свой статус вакцинации цифровым зеленым сертификатом, выданным органами государств-членов на индивидуальной основе, или другим сертификатом, признанным равноценным на основании решения Комиссии об адекватности.

Важно! Пока цифровой зеленый сертификат не заработает, государства должны иметь возможность принимать сертификаты от стран, не входящих в ЕС, на основе национального законодательства. В то же время, учитывать возможность проверки действительности и целостности сертификата.

Когда ЕС может принять решение

4 мая состоится первая дискуссия на техническом уровне на заседании Совета по интегрированному реагирования на политический кризис (IPCR), 5 мая состоится обсуждение на заседании послов ЕС.

Напомним, что в настоящее время действует временное ограничение на необязательные поездки в ЕС из многих стран, не входящих в ЕС, на основе рекомендации, согласованной Советом.