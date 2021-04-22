Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca. Причина в проблеме с поставкой вакцины от коронавируса.

Комиссия подняла этот вопрос на встрече представителей стран объединения в среду. Во время нее большинство представителей заявили о намерении поддержать подачу иска против производителя, сообщают источники Politico.

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Страны жалуются на провал в поставках обещанных доз препарата. Суть этого рассмотрения заключается в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить государствам – членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.

На этой неделе наступит крайний срок, до которого страны ЕС должны подписать начало судебного разбирательства.

Что известно о вакцине AstraZeneca