Еврокомиссия подаст в суд на AstraZeneca, – СМИ
Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca. Причина в проблеме с поставкой вакцины от коронавируса.
Источник:Politico
Комиссия подняла этот вопрос на встрече представителей стран объединения в среду. Во время нее большинство представителей заявили о намерении поддержать подачу иска против производителя, сообщают источники Politico.
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Страны жалуются на провал в поставках обещанных доз препарата. Суть этого рассмотрения заключается в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить государствам – членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.
На этой неделе наступит крайний срок, до которого страны ЕС должны подписать начало судебного разбирательства.
Что известно о вакцине AstraZeneca
- Эффективность препарата составляет – 81,3%.
- Вокруг препарата разгорелся скандал из-за редких случаев тромбоза.
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что преимущества вакцины значительно больше, чем риск возникновения тромбозов.
- Вопреки этому совету некоторые страны ЕС, в частности Великобритания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Испания и Нидерланды ввели разные возрастные ограничения на использование препарата.
- Португалия призвала все страны ЕС принять одно и то же ограничение, разрешив использование этой вакцины лишь на людях 60 лет.
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