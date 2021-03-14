Европейская комиссия поддержала позицию нескольких стран-членов ЕС в том, что вакцины от коронавируса должны распределять пропорционально количеству населения. В противном случае уже к лету страны-члены окажутся в очень неравной ситуации.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии в ответ на заявления некоторых стран ЕС, которые недовольны распределением вакцин.

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Позиция Еврокомиссии

Еврокомиссия предложила придерживаться механизма, при котором вакцины от COVID-19 будут распределять пропорционально количеству населения. В Еврокомиссии считают это решение справедливым.

Также отмечается, что страны-члены ЕС решили отойти от предложения комиссии, добавив гибкости, которая позволяет согласовать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны.

Согласно такой системе, если государство решает не выбирать положенную ему по пропорциональному распределению квоту, дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами,

– говорится в заявлении.

Как отмечают в Еврокомиссии, если государства-члены захотят вернуться к пропорциональной основе, они будут должны достичь соответствующей договоренности.

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