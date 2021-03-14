Еврокомиссия высказала свою позицию относительно несправедливого распределения COVID-вакцин
Европейская комиссия поддержала позицию нескольких стран-членов ЕС в том, что вакцины от коронавируса должны распределять пропорционально количеству населения. В противном случае уже к лету страны-члены окажутся в очень неравной ситуации.
Источник:сайт Европейской комиссии
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии в ответ на заявления некоторых стран ЕС, которые недовольны распределением вакцин.
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Позиция Еврокомиссии
Еврокомиссия предложила придерживаться механизма, при котором вакцины от COVID-19 будут распределять пропорционально количеству населения. В Еврокомиссии считают это решение справедливым.
Также отмечается, что страны-члены ЕС решили отойти от предложения комиссии, добавив гибкости, которая позволяет согласовать иное распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны.
Согласно такой системе, если государство решает не выбирать положенную ему по пропорциональному распределению квоту, дозы перераспределяются между другими заинтересованными странами,
– говорится в заявлении.
Как отмечают в Еврокомиссии, если государства-члены захотят вернуться к пропорциональной основе, они будут должны достичь соответствующей договоренности.
Неравное распределение вакцин: главное
- Ранее Всемирная организация здравоохранения обвинила богатые страны в скупке большей части вакцин от коронавируса. ВОЗ подчеркнула, что из-за таких действий богатых стран самые бедные могут остаться без доступа к COVID-вакцинам.
- В ООН подтвердили, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны делиться вакцинами, ведь "вакционализм обречен на провал".
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